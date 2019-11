Cyclisme sur piste - Australie : Matthew Glaetzer souffre d’un cancer

C’est une bien mauvaise nouvelle qu’a apprise Matthew Glaetzer au début du mois de novembre. Le pistard australien de 27 ans, champion du monde de vitesse par équipes en 2012 et de vitesse individuelle en 2018, a été diagnostiqué d’un cancer de la thyroïde, et a été opéré la semaine passée. « Vous ne voulez jamais entendre que vous avez un cancer. Il y a tellement une horrible connotation, c’est vraiment lourd. Mais j’ai anticipé cela pendant le processus. Je me suis préparé au pire scénario. Je me suis dis que je ne pouvais rien y faire, et que ce n’était pas en s’inquiétant que ça allait aller mieux », explique le pistard dans un communiqué publié par sa Fédération. Malgré le terrible coup dur qui s’est abattu sur lui, Matthew Glaetzer espère bien être en mesure de participer aux prochains Jeux Olympiques de Tokyo s’il est guéri.