Cyclisme : Pogacar pourrait perdre sa première place au classement UCI

Une scène rarement aperçue ces derniers temps pour les amateurs de cyclisme. Dominateur depuis déjà deux ans, Tadej Pogacar a totalement craqué sur les routes de la Bretagne Classic, dimanche dernier. De retour à la compétition après avoir décroché une belle médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo cet été, le Slovène a décidé de retourner en France pour retrouver la Bretagne où le Tour de France s'est élancé en 2021, une édition qu'il a une nouvelle fois remportée. Un programme au parcours vallonné, qui pouvait sourire à de nombreux grimpeurs et surtout à des puncheurs comme Julian Alaphilippe, et qui permettait une parfaite préparation avant les Championnats du monde de cyclisme, qui se dérouleront dans moins d'un mois en Flandre (Belgique) sur un parcours similaire. Mais alors que le double maillot jaune s'était faufilé dans une contre-attaque aux côtés de Benoit Cosnefroy, futur vainqueur de l'épreuve, et d'Alaphilippe, le champion du monde en titre, le coureur slovène a totalement craqué à 48 kilomètres de l'arrivée.

Deux Slovènes sur le podium

Un effondrement physique et mental rare pour le natif de Klanec, qui a finalement terminé 60eme à l'arrivée, à plus de six minutes du Français d'AG2R-Citroën. Cette contre-performance du leader de l'équipe UAE Team Emirates pourrait lui coûter cher au classement de l'UCI. S'il reste encore premier pour le moment, Pogacar voit désormais le Belge Wout Van Aert, son rival et dauphin, revenir dans son rétroviseur. Alors que le Slovène comptabilise actuellement 4 478 points, le coureur de la formation Jumbo-Visma n'est désormais plus qu'à 22 unités derrière lui. Après eux, on retrouve les deux champions olympiques, Primoz Roglic et Richard Carapaz, au sein du top 4. S'il remporte la Vuelta ce dimanche, l'ancien sauteur à ski pourrait d'ailleurs lui aussi revenir à portée du leader. La lutte pour la première place mondiale va donc en plus animer cette fin de saison 2021.



CYCLISME / CLASSEMENT UCI

Classement du lundi 30 août 2021

1- Tadej Pogacar (SLO) 4 478 points

2- Wout van Aert (BEL) 4 456

3- Primoz Roglic (SLO) 3 520

4- Richard Carapaz (EQU) 3 056

5- Julian Alahilippe (FRA) 2 783

6- Mathieu van der Poel (PBS) 2 491

7- Egan Bernal (COL) 2 244

8- Aleksandr Vlasov (RUS) 1 992

9- Alejandro Valverde (ESP) 1 920

10- Maximilian Schachmann (ALL) 1 849

...