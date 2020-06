Cyclisme - Groupama-FDJ : Pinot, Gaudu, Küng et Démare prolongent

Les années passent mais l'envie reste la même. Je n’ai pas fini d’écrire mon histoire avec @GroupamaFDJ

2021 - 2022 - 2023 ✒✅

Mais avant, 2020 👀

A très vite ! pic.twitter.com/K9hDoaQj8x



— PINOT Thibaut (@ThibautPinot) June 4, 2020



Le meilleur reste à venir. pic.twitter.com/4tWqQmUCBC

— Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) June 4, 2020

Pinot : « Pas fini d'écrire mon histoire avec cette équipe »

« Les années passent, mais l’envie reste la même. Je n’ai pas fini d’écrire mon histoire avec la Groupama-FDJ. » Par ces mots emplis d'ambition,Initialement lié à l'équipe chère à Marc Madiot jusqu'en 2020,« Une grande nouvelle encore », dixit la Groupama-FDJ, conjuguée à, tous sous contrat jusqu'en 2020 uniquement avant de parapher ce nouveau bail. Au même titre que Gaudu, Küng constitue l'un des lieutenants principaux de Pinot. En offrant au jeune coureur français comme au Suisse l'opportunité de rempiler, la Groupama-FDJ a donc surtout tenu à tout mettre en oeuvre pour permettre à son leader d'aller enfin décrocher cette première victoire dans le Tour de France après laquelle il court depuis le début de sa carrière et dont il n'a jamais semblé aussi proche alors qu'il a fêté ses 30 ans le 29 mai dernier.« Je n’ai pas fini d’écrire mon histoire avec cette équipe. Je suis intimement convaincu que nous allons encore construire de grandes choses et gagner les plus belles courses. Le Tour de France reste évidemment l’objectif ultime pour lequel je veux me consacrer à cent pour cent », insiste bien Pinot, conscient que« Prolonger ce quatuor de coureurs est un acte qui coule de source », admet d'ailleurs l'emblématique manager général de la Groupama-FDJ, l'esprit déjà tourné vers l'avenir et notamment cette fin d'année qui pourrait permettre à ses couleurs d'atteindre des sommets : « Je reste persuadé que pour atteindre des objectifs sportifs extrêmement élevés, il faut s’inscrire dans le long terme. » En fidèle capitaine de route qu'il est très vite devenu pour Pinot, Gaudu a le premier pleinement conscience du rôle capital qu'il risque d'avoir à jouer dans cette quête de Graal de son équipe.« Désormais, je vais pouvoir avoir un rôle plus affirmé au sein du collectif et la direction sportive aura aussi des attentes élevées à mon égard. Je serai là pour aider mes leaders à gagner certaines courses, mais j’aurai également pour but de m’imposer sur des épreuves qui me sont destinées. » Le 17 janvier dernier, la Groupama-FDJ avait déjà frappé fort avec le renouvellement de ses deux sponsors-titres. En prolongeant ses quatre meilleurs éléments, le patron de l'équipe compris, elle s'inscrit assurément encore davantage comme l'un des grands acteurs du peloton à l'avenir.