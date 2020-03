Cyclisme - Drôme Classic : Warren Barguil battu au sprint

Les Français ont animé la course mais ça n'a pas été suffisant

Cyclisme / Drôme Classic 2020

Classement final - Livron sur Drôme-Livron sur Drôme (203km) / Dimanche 1er mars 2020



Warren Barguil (FRA/Arkea - Samsic) mt

uillaume Martin (FRA/Cofidis) à 26"

Benoît Cosnefroy (FRA/AG2R La Mondiale) mt



Warren Barguil n'est pas passé loin d'une première victoire en 2020. Avec son maillot tricolore, le Breton a fait très bonne figure sur les routes de la Drôme Classic. Très en forme dans les dernières bosses du parcours, il n'a pas réussi à aller jusqu'au bout. La faute à un Simon Clarke qui l'a devancé au sprint.. Bien placé à la tête du groupe de trois, l'Australien n'a pas tremblé malgré la prise de risque d'un Warren Barguil qui a terminé dans le même temps. Une issue frustrante pour le 10eme du dernier Tour de France et pour l'ensemble des coureurs français du peloton.Si Guillaume Martin et Benoît Cosnefroy complètent le top 5 avec une arrivée moins de 30 secondes après la tête de la course, Julian Alaphilippe et Romain Bardet n'ont pas réussi à tirer leur épingle du jeu. Présents dans un groupe de 16 qui était en tête à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée, ils n'ont pas réussi à suivre le trio de tête dans le mur d'Allex.Un peu plus tôt dans la journée, c'est Lilian Calmejane qui a animé la course, notamment avec une attaque dans le col de la Grande Limite. Suffisant pour permettre au coureur de Total Direct Energie de terminer à la dixième place mais pas assez pour s'inviter dans la lutte à la victoire finale.Vincenzo Nibali (ITA/Trek - Segafredo) à 2"...