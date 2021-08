Cyclisme : Coquard rejoint Cofidis jusqu'en 2023

C'est officiel : @bryancoquard , l'un des meilleurs sprinteurs français en activité, signe chez nous pour 2 ans ! #cofidis2022

— Team Cofidis (@TeamCOFIDIS) August 13, 2021

Coquard « pressé que l’aventure commence »

L'heure du changement est venue pour Bryan Coquard. Après quatre saisons passées au sein de la même formation, qui est passée de Vital Concept à B&B Hôtels p/b KTM depuis,Pressenti, ce transfert du sprinteur français a été officialisé ce vendredi. Après également quatre saisons chez Direct Energie, anciennement Europcar, le coureur de 29 ans va donc lancer un nouveau chapitre dans sa carrière. « C’est une grande joie et une belle satisfaction d’accueillir Bryan au sein de l’équipe Cofidis pour les deux prochaines saisons. Notre volonté est de l’accompagner pour qu’il puisse retrouver son meilleur niveau de 2016.. Il avait envie de retrouver l’UCI World Tour et nous miserons sur lui non seulement lors des arrivés au sprint mais aussi sur les classiques », a réagi Cédric Vasseur, le manager général de Cofidis, sur le site officiel de l'équipe.Ça n’a pas été un choix facile, d’autant que tout le monde connaît mon attachement à B&B Hôtels où j’étais présent depuis la création de l’équipe. À 29 ans, j’avais à cœur de disputer un programme ambitieux et les discussions que j’ai pu avoir avec Cédric Vasseur m’ont convaincues à rejoindre l’équipe Cofidis, a pour sa part reconnu Coquard, qui devrait remplacer l'Italien Elia Viviani au sein de sa nouvelle formation.J’essayerai aussi d’emmener mon état d’esprit à l’équipe, en contribuant à la ambiance dans le groupe tout en étant déterminé à atteindre nos objectifs. »