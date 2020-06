Après avoir été le patron de l’équipe BMC pendant onze ans, Jim Ochowicz ne sera resté que deux ans celui de l’équipe CCC. En effet, la marque polonaise de chaussures, affaiblie par la crise économique liée à la pandémie de coronavirus, ne sera plus le sponsor-titre de l’équipe dirigée par Ochowicz l’année prochaine. L’Américain de 68 ans a donc lancé un appel aux sponsors, via un communiqué publié ce lundi matin : « CCC ne sera plus notre sponsor-titre en 2021 donc nous cherchons activement un nouveau sponsor-titre en vue de la saison prochaine. Nous sommes dans une période jamais vue, mais nous avons confiance dans le fait qu’il y a des entreprises qui veulent investir dans le cyclisme, notamment parce que la popularité du vélo a augmenté ces derniers mois. Avec notre licence Continuum Sports, nous avons commencé en étant une équipe américaine de Continental Tour (la D2 du vélo, ndlr) pour devenir l’une des plus grandes équipes World Tour ces dernières années, et nous avons l’intention de continuer sous le nom de notre nouveau sponsor-titre. »

De gros objectifs pour 2020

D’un point de vue sportif, Ochowicz, qui compte dans son équipes des coureurs comme Greg Van Avermaet, Ilnur Zakarin, Matteo Trentin, Alessandro De Marchi ou Simon Geschke, espère donc de grands résultats lors de cette saison 2020 raccourcie afin d’inciter une marque à miser sur eux dans le futur. « Notre priorité est de revenir sur la ligne de départ et réussir les objectifs qu’on s’est fixés en décembre, assure Ochowicz. Le calendrier va être plus dense mais nous sommes plus motivés que jamais pour obtenir de grandes victoires en 2020 : un Monument, une classique World Tour, une victoire dans une course à étapes World Tour et une victoire d’étape dans chaque Grand Tour. Chaque jour de course est une opportunité pour nos coureurs et c’est clair que des grosses performances dès les premières courses pourront aider à garantir le futur de l’équipe à long terme. » Grosse pression sur les coureurs au maillot orange !