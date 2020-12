Cyclisme : Bahrain McLaren change de nom

McLaren et le cyclisme, c'est terminé ! Le constructeur automobile s'est désengagé de l'équipe Bahrain McLaren. Le partenariat technologique puis économique entre les deux parties n'aura duré que deux ans à cause du Covid-19. Les conséquences de la pandémie ont incité la marque anglaise a recentré ses activités sur son domaine de prédilection, l'automobile. L'équipe bahreïnie engagée sur le World Tour a donc été obligée de se chercher une nouvelle identité. Et elle vient de l'officialiser dans un communiqué partagé ce lundi.Cette nouvelle dénomination a été choisie par le Royaume pour « rappeler en permanence l'objectif de l'équipe qui est de connaître le succès au plus haut-niveau sur le vélo et en dehors. »Par la même occasion, l'équipe fondée en 2017 a présenté son nouveau maillot. Le orange du célèbre constructeur automobile laisse place à une teinte plus rouge. Cette nouvelle tunique sera portée par Mikel Landa, Pello Bilbao, Wout Poels, Dylan Teuns, Sonny Colbrelli ou Matej Mohoric, mais aussi Jack Haig, Jonathan Milan et Gino Mäder qui viennent d'être recrutés.Elle a aussi placé au moins un de ses coureurs dans le top 10 des trois grands tours : Mikel Landa a terminé le Tour de France à la quatrième place, Pello Bilbao s'est classé cinquième au Giro et Wout Poels a conclu la Vuelta au sixième rang du classement général. Ces performances resteront donc les principaux faits d'armes de l'équipe Bahrain-McLaren qui disparait cet hiver au profit du Team Bahrain Victorious.