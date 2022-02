Critérium du Dauphiné : Voici le parcours de la prochaine édition

Comme un avant-goût de Tour de France...



Une fois de plus, les prétendants au titre sur le Tour de France ayant prévu de parfaire leur préparation sur cette Grande Boucle 2022 sur le Critérium du Dauphiné devraient être servis.Et comme chaque année, les grimpeurs notamment devraient pouvoir s'expliquer sur un terrain de jeu volontairement dessiné à chaque fois sur des routes bien connues du peloton du Tour de France. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien si ces dix dernières années, le vainqueur du Dauphiné s'est imposé ensuite sur la Grande Boucle. Tadej Pogacar, double vainqueur sortant sur le Tour, ne devrait pas être là, le Slovène laissant ses rivaux (Primoz Roglic, Jonas Vingegaard, le tenant du titre Richie Porte et Julian Alaphilippe sont annoncés) se chauffer à l'occasion de ce rendez-vous qui ne concernent plus uniquement désormais les principaux massifs alpestres.En revanche, chaque ascension s'avère généralement redoutable, et cela sera encore le cas en 2022, avecAvant cette ultime montée vers le sommet du Plateau de Solaison, que le Dauphiné n'avait plus escaladé depuis 2017 et le succès final de Jakob Fuglsang, les montagnards n'auront d'ailleurs pas à patienter longtemps avant de se retrouver dans leur jardin préféré., entre Saint-Paulien et Chastreix-Sancy (3eme étape), date de la première arrivée au sommet. Le lendemain, il sera question de vitesse, avecA noter que la 5eme étape, entre Thizy-les-Bourgs et Chainbtré le jeudi 9 juin, sera l'occasion de saluer Bernard Thévenet, dont les coureurs traverseront la terre natale.Dimanche 5 juin : 1ère étape, La Voulte-sur-Rhône - Beauchastel (191,8 km)Lundi 6 juin : 2e étape, Saint-Péray - Brives-Charensac (169,8 km)Mardi 7 juin : 3e étape, Saint-Paulien - Chastreix-Sancy (164 km)Mercredi 8 juin : 4e étape, Montbrison - La Bâtie d'Urfé (31,9 km, CLM individuel)Jeudi 9 juin : 5e étape, Thizy-les-Bourgs - Chainbtré (162,3 km)Vendredi 10 juin : 6e étape, Rives - Gap (196,4 km)Samedi 11 juin : 7e étape, Saint-Chaffrey - Vaujany (134,8 km)Dimanche 12 juin : 8e étape, Saint-Alban-Leysse - Plateau de Solaison (139,2 km)