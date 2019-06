Critérium du Dauphiné: Van Aert sait aussi sprinter

Au lendemain de sa première victoire en World Tour sur le chrono de Roanne, Wout van Aert (Jumbo-Visma), toujours plus impressionnant, a de nouveau levé les bras sur la ligne d'arrivée de la 5e étape du Critérium du Dauphiné, courue entre Boën-sur-Lignon et Voiron (201km). Le spécialiste du cyclo-cross, porteur du maillot blanc et du maillot vert, devance cette fois au sprint l'Irlandais Samm Bennett (Bora-Hansgrohe), qui l'avait devancé mardi, à Riom. A 24 ans, le jeune Belge, déjà 3e dès la première étape, semble se bonifier au fut et à mesure de cette semaine de course.

Les Français ont su se mêler à cette explication finale avec un beau tir groupé derrière ce duo, composé de Julian Alaphilippe (3e), Lorrenzo Manzin (4e) et Clément Venturini (5e).

Au classement général, Adam Yates (Mitchelton-Scott) conserve son maillot jaune de leader, avant la 6e étape qui conduira le peloton de Saint-Vulbas Plaine de l'Ain à Saint-Michel de Maurienne (229km).