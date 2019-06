Critérium du Dauphiné: Van Aert écrase le chrono, Yates en jaune 

Forcément éclipsé par la terrible chute et la grave blessure de Chris Froome lors de la reconnaissance du parcours, le chrono du Critérium du Dauphiné, couru ce mercredi autour de Roanne (26,1km), a souri à un ahurissant Wout van Aert.

A 24 ans, la petite merveille belge de l'équipe Jumbo-Visma, venue du cyclo-cross, a mis tout le monde d'accord dans une combinaison verte du plus bel effet en 33'38" pour laisser la concurrence impuissante avec un Tejay van Garderen (EF Education First), 2e (+31"), et un Tom Dumoulin (Team Sunweb) plus loin encore (+47"). Un contre-la-montre qui bouleverse le classement général, puisque Dylan Teuns perd son maillot jaune au profit d'Adam Yates (Mitchelton-Scott).

Son compatriote Froome mis hors-jeu, le Britannique se classe 6e (+56") devant le n°1 mondial Julian Alaphilippe (+59") et devient le nouveau leader d'une hiérarchie pourtant toujours très serrée avec un Top 4 rassemblé en 7 secondes. Le podium provisoire, à 4 jours de l'arrivée, est complété par Teuns (+4") et Van Garderen (+6"), suivis du coureur d'Astana Jakob Fuglsang (4e, +7") et de Steven Kriujswijk, coéquipier de Van Aert (5e, +24"). Le Français Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) se classe 12e de ce chrono (+1'21") et reste candidat à la victoire finale (5e, +25").