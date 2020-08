Critérium du Dauphiné : Roche regrette le manque de spectateurs masqués

Grande répétition générale avant le Tour de France, qui débutera dans douze jours, le Critérium du Dauphiné a permis de savoir quels coureurs étaient en forme et ceux qui l’étaient moins, mais a aussi permis de vérifier si les gestes barrières étaient bien respectés, alors que le Tour de France va se dérouler dans un contexte sanitaire sans précédent. Et il semblerait qu’il y ait des choses à redire, si l’on en croit Nicolas Roche, le vétéran irlandais (36 ans) de l’équipe Sunweb. « Nous n’avons pas l’impression que beaucoup de gens portaient un masque. Dans les zones de départ et d’arrivée, ça allait, la plupart en avaient, mais dans les montées, la plupart des gens n’avaient pas de masque. On a fait un rapport samedi, que nous avons transmis à la CPA (« Cyclistes professionnels associés », l’association des coureurs, ndlr). C’est important de rapporter tous les problèmes aujourd’hui, afin qu’ils soient corrigés pour le Tour de France », a déclaré Roche à l'arrivée du Dauphiné, organisé, comme le Tour de France, par Amaury Sport Organisation.

Des mesures strictes sur le Tour de France

Pendant la Grande Boucle, l’une des plus grandes compétitions sportives du monde, d’importantes précautions seront prises : les coureurs n’ont pas le droit de faire des selfies ou signer des autographes avec les spectateurs, les porteurs de maillots les enfileront eux-mêmes ou avec un membre de leur équipe avant de monter sur le podium où les bises et les poignées de mains seront bien sûr interdites, les cars des équipes ne seront pas accessibles au public et aux journalistes, les équipes seront logées dans un étage différent dans chaque hôtel, la caravane publicitaire sera réduite à 60% et un col pourra être fermé au public en cas de trop grande affluence. En espérant que tout cela suffise pour que le Tour de France reste une belle fête populaire en ce mois de septembre…