Critérium du Dauphiné : Le parcours de l'édition 2021 dévoilé

Qui succédera au Colombien Daniel Martinez, aujourd'hui pensionnaire des Ineos Grenadiers, vainqueur du Critérium du Dauphiné en 2020, alors qu'il évoluait encore sous le maillot de EF Pro Cycling ? Réponse à partir du dimanche 30 mai prochain. Ce lundi, le parcours de l'édition 2021 de la prestigieuse épreuve de cyclisme a été dévoilé. Si la course française par étapes, qui connaîtra cette année sa 73eme édition, s'élancera donc bel et bien le 30 mai prochain, autour d'Issoire dans le département du Puy-de-Dôme, elle prendra fin une semaine plus tard, soit le dimanche 6 juin prochain, aux Gets. La première étape sera déjà particulièrement escarpée et ne devrait ainsi pas être promise à un sprinteur. A noter également que la quatrième étape sera un contre-la-montre individuel, long de 16,4 kilomètres et disputé entre les communes de Firminy et de Roche-la-Molière.

Trois redoutables étapes de montagne pour terminer

A ce moment-là, de premières indications devraient apparaître quant aux potentiels futurs outsiders au titre final. Mais l'issue finale de cette épreuve devrait bel et bien se jouer lors des trois dernières étapes, particulièrement redoutables et qui se dérouleront toutes en montagne. Le samedi, l'arrivée à La Plagne sera jugée au bout de 17,1 kilomètres de montée avec des pentes moyennes de 7,5%. Enfin, l'arrivée finale de cette édition du Critérium du Dauphiné se fera donc aux Gets, dans le département de la Haute-Savoie. Entre-temps, différents cols particulièrement prestigieux seront gravis. Parmi ceux-ci, on peut ainsi notamment citer le col du Pré, les Aravis, la Colombière sans oublier notamment le Joux Plane.



Le parcours du Critérium du Dauphiné 2021 (30 mai - 6 juin)

Dimanche 30 mai - étape 1 : Issoire - Issoire, 182km

Lundi 31 mai - étape 2 : Brioude - Saugues, 173km

Mardi 1er juin - étape 3 : Langeac - Saint-Haon-le-Vieux, 172,5km

Mercredi 2 juin - étape 4 : Firminy - Roche-la-Molière, 16,4km CLM individuel

Jeudi 3 juin - étape 5 : Saint-Chamond - Saint-Vallier, 175,5km

Vendredi 4 juin - étape 6 : Loriol-sur-Drôme - Le Sappey-en-Chartreuse, 168km

Samedi 5 juin - étape 7 : Saint-Martin-le-Vinoux - La Plagne, 171km

Dimanche 6 juin - étape 8 : La Léchère-les-Bains - Les Gets, 147km