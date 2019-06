Critérium du Dauphiné: Fuglsang 2 ans après, Top 5 pour Pinot 

Jakob Fuglsang (Astana) inscrit son nom au palmarès pour la 2e fois de sa carrière, après une première victoire en 2017. A 34 ans, le Danois a profité en premier lieu de l'abandon ce dimanche, au dernier jour de course, de son dauphin au général, Adam Yates (Mitchelton-Scott), mais aussi d'une certaine apathie de ses concurrents - les 7 premiers étaient réunis ce dimanche matin en 34 secondes - qui n'auront pas pu (ou su) menacer Fuglsang au cours d'une étape très courte (113km) entre Cluses et Champéry, en Suisse, dont le profil, à l'image du final pas assez sélectif, était peu propice, il est vrai aux coups de théâtre.

Victoire en force de Dylan Van Baarle devant Jack Haig à Champéry.

Dylan Van Baarle successfully sprints to Champéry and beats Jack Haig.

