Critérium du Dauphiné : Froome, un abandon et des questions

Sa présence sur le Tour de France toujours pas assurée

Le Critérium du Dauphiné se terminera sans Chris Froome. Malade, le Britannique n’a pas pris le départ de la septième étape ce samedi, alors qu’il occupait la 76eme place du classement général à plus de onze minutes du maillot jaune Wout Van Aert. « Je me réjouissais de disputer les deux dernières étapes du Critérium du Dauphiné mais je ne me sentais pas à 100%. C'est décevant de quitter la course avant la fin mais je progresse bien et je ne veux pas me mettre en retard à ce moment important de la saison », a regretté le Britannique de 37 ans dans un communiqué partagé par Israel-Premier Tech. Dans celui-ci, sa formation ajoute que « Chris ne se sent pas bien depuis deux jours. Sur les conseils du staff médical, l'équipe a décidé que le mieux pour Chris était de se reposer pour se rétablir dès que possible ».Cet abandon vient stopper le « Kényan Blanc » dans son élan. 11eme de la Mercan’Tour Classic avant de se lancer sur le Critérium, il a su retrouver de bonnes sensations trois ans après sa terrible chute sur l’épreuve préparatoire au Tour de France (1er-24 juillet), après laquelle il n'a jamais retrouvé son niveau d'antan. Son retrait de la course avant les deux dernières étapes est d’autant plus regrettable pour Froome, dont la présence sur les routes de la Grande Boucle n’est pas assurée à trois semaines du grand départ à Copenhague. Le quadruple vainqueur de l’épreuve avait l’opportunité en montagne de montrer à son équipe qu’il mérite de courir un dixième Tour de France (1er-24 juillet). Néanmoins, l’ancien coureur de la maison Sky devrait remonter rapidement sur le vélo pour prendre part, mardi 14 juin, au Mont Ventoux Dénivelé Challenge.