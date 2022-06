Critérium du Dauphiné : Froome affiche sa sérénité

Christopher Froome est de retour au premier plan. Ce mardi, à l'occasion de la Mercan'Tour Classic Alpes Maritimes, remportée par le Danois Jakob Fuglsang, devant le Canadien Michael Woods, le cycliste britannique, quadruple lauréat du Tour de France, a signé une encourageante onzième place finale. Soit son meilleur résultat après des années de galère suite à sa très grave chute en marge de l'édition 2019 du Critérium du Dauphiné. Une performance idéale avant justement le Critérium du Dauphiné de cette année, puis éventuellement le Tour de France.

"D'excellents souvenirs de cette course"

Avant d'aborder cette nouvelle édition de cette prestigieuse course cycliste, qui débute pas plus tard que ce dimanche, le coureur britannique s'est exprimé sur le site internet officiel de sa formation actuelle, à savoir Israel-Premier Tech, déclarant ainsi notamment : "Ça fait du bien de revenir sur le Dauphiné ! J'ai d'excellents souvenirs de cette course - avec six victoires d'étape et des victoires au classement général en 2013, 2015 et 2016. Malheureusement, j'ai aussi eu ma part de mauvais souvenirs avec ma grosse chute en 2019 et j'espère enfin mettre cela derrière moi cette année. J'ai fait de gros progrès au niveau de ma forme au cours des deux derniers mois, et j'espère continuer à m'appuyer dessus pour me mettre dans la meilleure position possible pour juillet." D'ailleurs, à l'occasion de cette épreuve, Froome sera le leader des siens. Le Britannique connaît plutôt bien cette course pour l'avoir donc déjà remportée à trois reprises, au total, et plus précisément en 2013, 2015 puis en 2016. Ce n'est qu'à l'issue de cette semaine de course que la présence du coureur pour le prochain Tour de France sera alors confirmée.