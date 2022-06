Critérium du Dauphiné (E8) : Vingegaard remporte la dernière étape, Roglic s'adjuge le classement général

L’équipe Jumbo-Visma termine le Critérium du Dauphiné en apothéose ! Au lendemain de la prise de pouvoir de Primoz Roglic au classement général, le Slovène a laissé les honneurs de la victoire d’étape à Jonas Vingegaard au sommet du Plateau de Solaison pour conclure la semaine. Lancée sur les pentes du Col de Plainpalais, cette dernière étape a très vite été animée avec un groupe d’une quinzaine de coureurs qui a obtenu l’aval du peloton pour prendre le large. On y a notamment retrouvé Pierre Rolland, George Bennett, Jan Hirt ou encore Franck Bonnamour. Au gré des attaques, la composition de la tête de course a évolué mais s’est ensuite stabilisée à quatorze coureurs. Dans la descente de la première difficulté du jour, Gorka Izagirre a pu sortir du peloton mais a eu besoin d’un dizaine de kilomètres pour faire la jonction au pied du Col de Leschaux. Porteur du maillot bleu à pois blancs de leader du classement de la montagne, Pierre Rolland a mis un point d’honneur à prendre le maximum de points au sommet de ces deux difficultés.

Hirt a tenté sa chance

Après une longue phase de transition durant laquelle le peloton emmené par l’équipe Jumbo-Visma n’a jamais laissé plus de deux minutes et demie à l’échappée, les pentes du Col de la Colombière ont vu le groupe de tête s’étioler. Seuls Michael Storer, Eddie Dunbar, Kenny Elissonde et George Bennett ont tenu bon mais ils ont ensuite vu revenir Laurens De Plus et Jan Hirt à l’approche du sommet. Le Belge a ensuite tenté de partir dans la descente mais a été repris au pied du Plateau de Solaison, juge de paix de ce Critérium du Dauphiné. En effet, Eddie Dunbar et Michael Storer ont pu faire la jonction avant que la route ne se cabre. Dans le peloton, Wout Van Aert a été mis à contribution mais le porteur du maillot vert du classement par points a coupé son effort au pied de la dernière difficulté du jour, passant le relais à Steven Kruijswijk. A l’avant, Jan Hirt n’a pas attendu longtemps avant d’attaquer pour s’isoler en tête de course alors que ce qu’il restait du peloton a pu revenir à une minute.

Vingegaard était plus fort que Roglic

Le tempo imposé par l’équipe Jumbo-Visma a progressivement fait fondre le groupe des favoris, avec Wilco Kelderman, David Gaudu ou entre Tobias Halland Johannessen qui ont lâché prise. Aux avant-postes, après être revenu sur Michael Storer et Jan Hirt, George Bennett s’est retrouvé seul en tête mais il n’a pas longtemps résisté au retour de ses anciens coéquipiers. En effet, prenant le relais de Steven Kruijswijk, Jonas Vingegaard a fait exploser un par un les rivaux de Primoz Roglic et, dans les deux derniers kilomètres, le Danois a dû mesurer son allure pour ne pas distancer son leader. Comme pour le récompenser de ses efforts, Primoz Roglic a laissé à Jonas Vingegaard la victoire dans cette dernière étape quand le Slovène s’assure de remporter le classement général pour la première fois devant son coéquipier et Ben O’Connor, qui a été le dernier à résister au duo de la Jumbo-Visma. Alors que Warren Barguil termine premier Français de l’étape avec la 15eme place, c’est David Gaudu qui endosse ce rôle au général avec la 17eme position.



CYCLISME - UCI WORLD TOUR / CRITERIUM DU DAUPHINE

8eme étape - Saint-Alban-Leysse-Plateau de Solaison (137,5km) - Dimanche 12 juin 2022

1- Jonas Vingegaard (DAN/Jumbo-Visma) en 3h49’20’’

2- Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma) mt

3- Ben O’Connor (AUS/AG2R-Citroën) à 15’’

4- Esteban Chaves (COL/EF Education-Easypost) à 53’’

5- Ruben Guerreiro (POR/EF Education-Easypost) à 53’’

6- Damiano Caruso (ITA/Bahrain Victorious) à 55’’

7- Louis Meintjes (AFS/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) à 55’’

8- Jack Haig (AUS/Bahrain Victorious) à 55’’

9- Steven Kuijswijk (PBS/Jumbo-Visma) à 1’20’’

10- Tobias Halland Johannessen (NOR/Uno-X) à 1’40’’

…

15- Warren Barguil (FRA/Arkéa-Samsic) à 3’03’’

…



Classement général final

1- Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma) en 29h11’22’’

2- Jonas Vingegaard (DAN/Jumbo-Visma) à 40’’

3- Ben O’Connor (AUS/AG2R-Citroën) à 1’41’’

4- Damiano Caruso (ITA/Bahrain Victorious) à 2’33’’

5- Jack Haig (AUS/Bahrain Victorious) à 3’13’’

6- Louis Meintjes (AFS/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) à 3’17’’

7- Esteban Chaves (COL/EF Education-Easypost) à 3’18’’

8- Tao Geoghegan Hart (GBR/Ineos Grenadiers) à 3’44’’

9- Ruben Guerreiro (POR/EF Education-Easypost) à 3’48’’

10- Tobias Halland Johannessen (NOR/Uno-X) à 3’51’’

…

17- David Gaudu (FRA/Groupama-FDJ) à 9’13’’

…