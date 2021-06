Critérium du Dauphiné (E8) : Porte enfin couronné

🏁 🇺🇦 Mark Padun double la mise. 💪

Padun révélation de la semaine

Gaudu dans le Top 10

WORLD TOUR / CRITERIUM DU DAUPHINE

Cette fois, c’est la bonne pour Richie Porte ! A 36 ans, le coureur australien qui avait terminé deuxième du Critérium du Dauphiné en 2013 (derrière Chris Froome) et 2017 (derrière Jakob Fuglsang) a enfin triomphé lors de cette course d’une semaine préparatoire au Tour de France. Maillot jaune depuis samedi, le coureur d’Ineos Grenadiers n’a pas tremblé dimanche, malgré le profil difficile de cette dernière étape, avec le Col de la Colombière (1ere catégorie) et le Col de Joux Plane (hors catégorie) à gravir.La victoire est revenue à l’une des révélations de ce Dauphiné, Mark Padun, qui après six premières étapes anonymes, a remporté deux victoires en deux jours, et le maillot du meilleur grimpeur. L’Ukrainien de bientôt 25 ans, qui n’avait encore jamais gagné en World Tour, est entré dans la cour des grands cette semaine. De quoi inciter son équipe à le sélectionner pour le Tour de France ?Valentin Madouas (Groupama-FDJ), Guillaume Martin (Cofidis), Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), Jorge Arcas, Imanol Erviti (Movistar), Patrick Konrad, Nils Politt (Bora-Hansgrohe), Dorian Godon (AG2R Citroën), Warren Barguil (Arkéa Samsic), Harry Sweeny (Lotto Soudal), Julien Bernard, Kenny Elissonde (Trek-Segafredo), Pierre Rolland et Franck Bonnamour (B&B Hotels p/b KTM), étaient également avec lui, mais quand Padun a attaqué dans Joux Plane, personne n’a réussi à le suivre et il s’est imposé sans problème.Derrière, le huitième du classement général Ben O’Connor a été le seul à reprendre du temps aux autres membres du Top 10, mais il n’a pas gagné de place. A noter également la grosse frayeur de Geraint Thomas, victime d’une chute dans la descente de Joux Plane, mais qui a réussi à revenir dans le peloton des favoris. Côté français, c’est David Gaudu qui a signé la meilleure semaine, en terminant neuvième au général.Vivement le Tour !2- Jonas Vingegaard (DAN/Jumbo-Visma) à 1'363- Patrick Konrad (AUT/Bora-Hansgrohe) à 1'364- Ben O'Connor (AUS/AG2R-Citroën) à 1'575-6- Geraint Thomas (GBR/Ineos Grenadiers) à 2'107- Alexey Lutsenko (KAZ/Astana - Premier Tech) à 2'108- Richie Porte (AUS/Ineos Grenadiers) à 2'109- Jack Haig (AUS/Bahrain-Victorious) à 2'1010-...Alexey Lutsenko (KAZ/Astana-Premier Tech) à 17″Geraint Thomas (GBR/Ineos Grenadiers) à 29″Wilco Kelderman (PBS/Bora-Hansgrohe) à 33″Jack Haig (AUS/Bahrain Victorious) à 34’’Miguel Angel Lopez (COL/Movistar) à 38″Ion Izagirre (ESP/Astana-Premier Tech) à 38″Ben O’Connor (AUS/AG2R-Citroën) à 47"Tao Geoghegan Hart (GBR/Ineos Grenadiers) à 1'57...