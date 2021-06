Critérium du Dauphiné (E7) : Padun crée la surprise, Porte prend le pouvoir

Deux Français dans le Top 10

7eme étape – St-Martin-Le-Vinoux - La Plagne (171km) – Samedi 5 juin 2021



Richie Porte aux portes de la victoire finale sur le Critérium du Dauphiné ! Le coureur australien de 36 ans a profité de l'étape-reine de cette édition 2021, qui arrivait à La Plagne, pour s'emparer du maillot jaune au détriment d'Alexey Lutsenko. Le coureur d'Ineos a terminé deuxième de l'étape, derrière le surprenant Mark Padun, inconnu du grand public et seulement 95eme du classement général au départ samedi matin., après une magnifique ascension de La Plagne, le deuxième des deux cols hors catégorie au programme de la journée (avec le Cormet de Roselend). Le coureur de Bahrain Victorious a accéléré à huit kilomètres de l'arrivée en compagnie de Sepp Kuss et a fini par lâcher l'Américain à 4,7 kilomètres de l'arrivée pour aller remporter cette étape et créer une immense surprise.Derrière lui, c'est Richie Porte qui a pris la deuxième place, en accélérant à la flamme rouge (il avait déjà tenté sa chance à neuf kilomètres de la ligne). Maillot jaune virtuel par intermittence pendant la montée finale, l'Australien a définitivement pris son destin en main en attaquant sur la fin, pour compter 17 secondes d'avance sur Lutsenko avant la dernière étape. Le coureur d'Ineos Grenadiers, qui sera sans aucun doute aidé par ses coéquipiers Geraint Thomas (3eme du classement général) et Tao Geoghegan Hart (11eme) dimanche, est bien parti pour triompher. Côté français,en parvenant à rester au contact des ténors. Dimanche, la dernière étape pourrait promettre d'autres rebondissements, avec un col de première catégorie et un col hors catégorie (Joux Plane) au menu.2- Richie Porte (AUS/Ineos Grenadiers) à 34"3- Miguel Angel Lopez (COL/Astana - Premier Tech) à 43"4- Jack Haig (AUS/Baharain Victorious) à 43"5- Ben O'Connor (AUS/AG2R-Citroën) à 47"6- Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma) à 52"7-8- Enric Mas (ESP/Movistar) à 56"9- Geraint Thomas (GBR/Ineos Grenadiers) à 59"10- Alexey Lutsenko (UKR/Astana - Premier Tech) à 1'00...Alexey Lutsenko (KAZ/Astana-Premier Tech) à 17"Geraint Thomas (GBR/Ineos Grenadiers) à 29"Wilco Kelderman (PBS/Bora-Hansgrohe) à 33"Jack Haig (AUS/Bahrain Victorious) à 34’’Miguel Angel Lopez (COL/Movistar) à 38"Ion Izagirre (ESP/Astana-Premier Tech) à 38"Ben O'Connor (AUS/AG2R-Citroën) à 1'00Aurélien Paret-Peintre (FRA/AG2R-Citroën) à 1'17...