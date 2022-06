Ayuso, huitième, n'a pas pris le départ

CYCLISME – UCI WORLD TOUR / CRITERIUM DU DAUPHINE

Classement de la 6eme étape (Rives - Gap, 196,4km) - Vendredi 10 juin 2022

Valentin Ferron (FRA/TotalEnergies) en 4h22'17

Pierre Rolland (FRA/B&B Hotels-KTM) à 3"

Warren Barguil (FRA/Arkea Samsic) à 3"

Geoffrey Bouchard (FRA/AG2R Citroën) à 3"

Victor Lafay (FRA/Cofidis) à 3"

Matis Louvel (FRA/Arkéa Samsic) à 32"

Classement général après 6 étapes (sur 8)

David Gaudu (FRA/Groupama-FDJ) à 2’13’’

Quelle belle journée pour le cyclisme français ! L'audace a payé lors de la 6eme étape du Critérium du Dauphiné, et sur les six membres de l'échappée du jour qui sont allés au bout, à Gap, cinq étaient français et ils sont même trois sur le podium final ! Valentin Ferron, l'Isérois de 24 ans de l'équipe TotalEnergies, s'est montré le plus malin en partant juste après la flamme rouge, et aucun de ses compagnons n'est parvenu à le rattraper. Le jeune tricolore s'est arraché pendant les derniers hectomètres, attendant le dernier moment pour lever un bras, de peur qu'un autre coureur ne vienne le coiffer sur la ligne, et c'est bien lui qui a décroché la deuxième victoire de sa carrière., avec un bel opportunisme, comme ses coéquipiers Mathieu Burgaudeau sur Paris-Nice ou Alexis Vuillermoz en début de semaine. Valentin Ferron a battu au final Pierre Rolland et Warren Barguil, bien plus expérimentés que lui, mais qui se sont fait piéger au moment de son accélération.Andrea Bagioli, Geoffrey Bouchard et Victor Lafay complètent le classement. Les six hommes étaient partis dans la première ascension du jour, après une quarantaine de kilomètres, en compagnie de Bruno Armirail, mais le coureur de Groupama-FDJ a craqué dans la dernière côte et a été repris à 45 kilomètres de l'arrivée par le peloton.Il est arrivé 32 secondes après Valentin Ferron, avec Wout Van Aert en son sein. Le Belge conserve donc le maillot jaune avant le dernier week-end, qui s'annonce très difficile (deux ascensions hors catégorie samedi, une dimanche). A noter l'abandon de Juan Ayuso, qui était huitième à 1'58, mais qui n'a pas pris le départ ce vendredi car il était fiévreux. Le meilleur Français, David Gaudu, grimpe donc à la onzième place.2-3-4- Andrea Bagioli (ITA/Quick-Step Alpha Vinyl) à 3"5-6-7- Juan Sebastian Molano (COL/UAE Emirates) à 32"8- Edvald Boasson Hagen (NOR/TotalEnergies) à 32"9- Dylan Groenewegen (PBS/BikeExchange - Jayco) à 32"10-...Mattia Cattaneo (ITA/Quick-Step Alpha Vinyl) à 1’03’’Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma) à 1’06’’Ethan Hayter (GBR/Ineos Grenadiers) à 1’32’’Jonas Vingegaard (DAN/Jumbo-Visma) à 1’36’’Damiano Caruso (ITA/Bahrain Victorious) à 1’49’’Tao Geoghegan Hart (GBR/Ineos Grenadiers) à 1’55’’Matteo Jorgenson (USA/Movistar) à 2’00’’Ben O’Connor (AUS/AG2R-Citroën) à 2’10’’Wilco Kelderman (PBS/Bora-Hansgrohe) à 2'12