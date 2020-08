Critérium du Dauphiné (E5) : La dernière étape pour Sepp Kuss, le général pour Daniel Martinez

Sepp Kuss et Daniel Martinez sont les grands vainqueurs du jour. Alors que l’équipe Jumbo-Visma a dû faire le deuil de ses espoirs de victoire finale dans le Critérium du Dauphiné avec l’absence de Primoz Roglic ce dimanche au départ de la dernière étape tracée autour de Megève, l’Américain a su saisir sa chance au terme d’une course de mouvement qui a également souri au Colombien de la formation EF. Ce dernier a suivi le bon wagon pour distancer Thibaut Pinot et Guillaume Martin, qui avaient abordé les 153,5 derniers kilomètres de l’épreuve aux deux premières places du classement général. Il n’a pas fallu attendre la première des huit difficultés répertoriées pour voir la course se lancer. Un groupe de quinze coureurs dont Julian Alaphilippe, Thibaut Pinot, Sepp Kuss, Wout van Aert, Adam Yates, Mikel Landa ou Tadej Pogacar se détacher irrémédiablement. Sans leaders attitrés, les équipes Jumbo-Visma et Ineos se sont lancées à l’offensive alors que la lutte pour le classement général était au cœur des préoccupation de beaucoup de monde.

Alaphilippe a tenté sa chance en vain

Le Col de Romme, principale difficulté de cette étape, n’a pas permis de faire la différence mais, au jeu des offensives, le groupe de tête s’est étendu à 23 membres dont Daniel Martinez, Lennard Kämna, Romain Bardet, Warren Barguil ou Guillaume Martin. La montée du Col de la Colombière a offert l’occasion à Julian Alaphilippe et Pavel Sivakov de s’isoler en tête de course pour creuser un écart dépassant la minute mais la chute du Russe de la formation Ineos dans la descente de la Côte de la Frassette a coupé l’élan du duo qui n’a cessé de perdre du terrain. L’enchaînement des difficultés à usé bon nombre de coureurs alors que Daniel Martinez et Sepp Kuss ont tenté leur chance, rejoints par Tadej Pogacar, afin de reprendre un Julian Alaphilippe un temps esseulé en tête de course à 23 kilomètres de l’arrivée. Derrière, alors que l’écart était de moins en moins en sa faveur, Thibaut Pinot a tenté de recoller, aidé par Guillaume Martin, Warren Barguil et Romain Bardet.

Kuss en impose, Martinez a profité de la situation

L’entente dans le groupe de tête n’ayant jamais été au beau fixe, l’écart avec le groupe mené par le leader de l’équipe Groupama-FDJ n’a jamais grandi, laissant un petit espoir au Franc-Comtois de faire la différence au dernier moment. Mais la montée finale en aura décidé autrement. Dès les premières rampes, un Pavel Sivakov revenu de loin avec un maillot déchiré après sa chute a placé une première banderille avant de voir Sepp Kuss se dresser sur ses pédales et de placer un démarrage auquel personne n’a pu répondre. L’Américain a alors tout donné pour aller chercher une troisième victoire cette semaine pour la formation Jumbo-Visma. Derrière, Daniel Martinez et Tadej Pogacar ont collaboré pour terminer l’étape aux deuxième et troisième places. Le Colombien de l’équipe EF, arrivé avec 35 secondes d’avance sur Thibaut Pinot, remporte le classement général devant le coureur de la formation Groupama-FDJ et Guillaume Martin. Tous deux pourront avoir des regrets au vu de leur gestion de course, qui a ouvert grand la porte de la victoire finale à Daniel Martinez. Cette dernière répétition générale du Tour de France, si elle n’a pas donné beaucoup de réponses, permet d’entrevoir trois semaines indécises.



CYCLISME / CRITERIUM DU DAUPHINE

5eme et dernière étape - Megève-Megève (153,5km) - Dimanche 16 août 2020

1- Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma) en 3h58’39’’

2- Daniel Martinez (COL/EF) à 27’’

3- Tadej Pogacar (SLO/UAE Team Emirates) à 30’’

4- Pavel Sivakov (RUS/Ineos) à 45’’

5- Tom Dumoulin (PBS/Jumbo-Visma) à 51’’

6- Lennard Kämna (ALL/Bora-Hansgrohe) à 51’’

7- Thibaut Pinot (FRA/Groupama-FDJ) à 1’02’’

8- Guillaume Martin (FRA/Cofidis) à 1’04’’

9- Romain Bardet (FRA/AG2R-La Mondiale) à 1’06’’

10- Warren Barguil (FRA/Arkéa-Samsic) à 1’06’’

...



Classement général final

1- Daniel Martinez (COL/EF) en 21h44’58’’

2- Thibaut Pinot (FRA/Groupama-FDJ) à 29’’

3- Guillaume Martin (FRA/Cofidis) à 41’’

4- Tadej Pogacar (SLO/UAE Team Emirates) à 56’’

5- Miguel Angel Lopez (COL/Astana) à 1’38’’

6- Romain Bardet (FRA/AG2R-La Mondiale) à 1’43’’

7- Tom Dumoulin (PBS/Jumbo-Visma) à 2’07’’

8- Lennard Kämna (ALL/Bora-Hansgrohe) à 2’14’’

9- Warren Barguil (FRA/Arkéa-Samsic) à 2’49’’

10- Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma) à 2’55’’

...