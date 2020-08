Critérium du Dauphiné (E4) : Premier succès pour Kämna, le maillot jaune conservé par Roglic

Lennard Kämna était le plus costaud. Membre d’une échappée de quinze coureurs qui a largement animé la quatrième étape du Critérium du Dauphiné, disputée entre Ugine et l’altiport de Megève sur 153,5 kilomètres, l’Allemand de la formation Bora-Hansgrohe est allé chercher en altitude le tout premier succès de sa carrière professionnelle. Une échappée qui, comme bien souvent, a été lancée par Thomas de Gendt. Le Belge a vu d’abord Julian Alaphilippe, qui a perdu suffisamment de temps ces derniers jours pour avoir toute latitude par rapport aux leaders de l’épreuve, puis treize autres coureurs revenir sur lui pour former cette grande échappée du jour. Derrière, l’équipe Jumbo-Visma a pris le contrôle de l’allure du peloton afin de limiter à cinq minutes l’avance de cette échappée massive.

Roglic a eu chaud mais perd Kruijswijk

La formation néerlandaise n’a toutefois pas vécu une journée de tout repos. Si elle a pu voir qu’Egan Bernal, touché au dos, n’a pas pris le départ de cette étape, elle a vécu un gros coup dur et une belle frayeur. En effet, après seulement 29 kilomètres, dans la descente du Col de Plan Bois, Steven Kruijswijk a été pris dans une chute avec Emanuel Buchmann et Gregor Muhlberger. Les trois coureurs ont ensuite été contraints à l’abandon. Mais ce n’était pas la fin de la journée pour l’équipe Jumbo-Visma. En effet, après 82 kilomètres, c’est Primoz Roglic qui est allé au sol. Touché de manière visiblement superficielle, le Slovène a pu revenir sur le peloton et reprendre sa marche en avant. Avant la Montée de Bisanne, seule difficulté classée Hors Catégorie du parcours de cette étape, Thomas de Gendt a tenté de relancer l’échappée, qui s’est réduite à huit membres sous son impulsion alors que le peloton, repris en main par l’équipe Bahrain-McLaren, a été un temps secoué par Warren Barguil.

Kämna a fait le vide pour s’imposer, Roglic a contrôlé

A l’entame des 40 derniers kilomètres, c’est Julian Alaphilippe lui-même qui a placé une accélération dans la pente de la Montée de Bisanne. Le coureur de la formation Deceuninck-Quick Step a vu Michal Kwiatkowski le suivre avant que Kenny Elissonde, David de la Cruz et Lennard Kämna ne fassent la jonction pour entamer ensemble la montée finale vers l’altiport de Megève. Les hostilités ont été lancées par Kenny Elissonde dès le pied. Après un temps de flottement, c’est David de la Cruz qui a répondu pour revenir sur le Tricolore avant que Lennard Kämna n’en fasse de même, ce que Julian Alaphilippe n’a pas été en mesure de réussir. Dès lors, c’est au train que la décision s’est faite avec le Français qui a cédé à quatre kilomètres du but avant que l’Espagnol ne fasse de même deux kilomètres plus loin. Une voie royale vers une première victoire professionnelle s’est ouverte pour l’Allemand qui n’a pas laissé passer l’occasion. Si David de la Cruz a su résister pour terminer deuxième, Julian Alaphilippe s’est montré le plus costaud dans la dernière rampe pour prendre la troisième place. Le peloton, arrivé un peu plus de trois minutes plus tard, n’a pas été secoué par une attaque. Malgré tout, Primoz Roglic conserve le maillot jaune à la veille de l’arrivée devant Thibaut Pinot et Guillaume Martin.



CYCLISME / CRITERIUM DU DAUPHINE

4eme étape - Ugine-Megève (153,5km) - Samedi 15 août 2020

1- Lennard Kämna (ALL/Bora-Hansgrohe) en 4h27’56’’

2- David de la Cruz (ESP/UAE Team Emirates) à 41’’

3- Julian Alaphilippe (FRA/Deceuninck-Quick Step) à 56’’

4- Jack Haig (AUS/Mitchelton-Scott) à 58’’

5- Kenny Elissonde (FRA/Trek-Segafredo) à 1’02’’

6- Fausto Masnada (ITA/CCC) à 1’10’’

7- Michal Kwiatkowski (POL/Ineos) à 1’19’’

8- Marc Hirschi (SUI/Sunweb) à 1’43’’

9- Thibaut Pinot (FRA/Groupama-FDJ) à 3’01’’

10- Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma) à 3’01’’

...



Classement général après 4 étapes (sur 5)

1- Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma) en 17h45’32’’

2- Thibaut Pinot (FRA/Groupama-FDJ) à 14’’

3- Guillaume Martin (FRA/Cofidis) à 24’’

4- Mikel Landa (ESP/Bahrain-McLaren) à 26’’

5- Daniel Martinez (COL/EF) à 26’’

6- Miguel Angel Lopez (COL/Astana) à 32’’

7- Nairo Quintana (COL/Arkéa-Samsic) à 35’’

8- Richie Porte (AUS/Trek-Segafredo) à 35’’

9- Tadej Pogacar (SLO/UAE Team Emirates) à 1’17’’

10- Romain Bardet (FRA/AG2R-La Mondiale) à 1’24’’

...