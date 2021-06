Critérium du Dauphiné (E4) : Le contre-la-montre et le maillot de leader pour Alexey Lutsenko

Sur un parcours court mais exigeant, Alexey Lutsenko a su se montrer le plus malin. Champion du Kazakhstan du contre-la-montre, le coureur de l’équipe Astana-Premier Tech a su bien mieux finir que ses rivaux pour remporter la quatrième étape du Critérium du Dauphiné, disputée sur 16,4 kilomètres entre Firminy et Roche-la-Molière. Un parcours sur lequel il ne fallait pas forcément partir trop vite, mais surtout faire les bons choix pour aborder la bosse amenant à la ligne d’arrivée. Annoncé grand favori de cette étape, Geraint Thomas s’est retrouvé piégé. Auteur du meilleur temps au point intermédiaire placé après sept kilomètres et demi, le leader de l’équipe Ineos Grenadiers a ostensiblement faibli dans le dernier kilomètres et vu son avance se transformer en retard. C’est, en effet, Alexey Lutsenko qui a su aborder dans les meilleures conditions ce final pour aller chercher le meilleur temps (21’’36) alors qu’il avait dix secondes de retard au point intermédiaire.

Astana-Premier Tech donne la leçon à Ineos Grenadiers

Si on attendait l’équipe Ineos Grenadiers avec Geraint Thomas mais également Richie Porte, c’est la formation Astana-Premier Tech qui sort grande gagnante de cette journée. En effet, au-delà de la victoire d’Alexey Lutsenko, Ion Izagirre a pris la deuxième place à seulement huit secondes de son coéquipier. L’Espagnol, pour sa part, ne devance le champion du Danemark de l’exercice, Kasper Asgreen, que d’une petite seconde. Sur un parcours réduit à un peu plus de seize kilomètres, les écarts sont naturellement réduits, Wilco Kelderman et Ilan Van Wilder complétant le Top 5 à respectivement douze et treize secondes du vainqueur. Richie Porte sauve l’honneur de l’équipe Ineos Grenadiers avec le sixième temps à quinze secondes d’Alexey Lutsenko quand Geraint Thomas a lâché beaucoup de temps dans le final, ne terminant que dixième à 23 secondes du champion du Kazakhstan. Entre les deux coureurs de l’équipe britannique, Jonas Vingegaard et Brandon McNulty ont su se glisser tout comme… Lukas Pöstlberger !

Pöstlberger sauve son maillot jaune pour une seconde

Avant le départ de cette quatrième étape, peu d’observateurs imaginaient voir l’Autrichien conserver le maillot de leader au terme de ce contre-la-montre. Mais, peut-être que le maillot jaune a transcendé Lukas Pöstlberger. Huitième au point intermédiaire à quatorze secondes de Geraint Thomas, le coureur de l’équipe Bora-Hansgrohe a tout donné dans le final pour terminer dans la même seconde que le Britannique. Ne concédant « que » 23 secondes à Alexey Lutsenko, Lukas Pöstelberger sera bien au départ de la cinquième étape avec le maillot de leader du Critérium du Dauphiné pour une seule petite seconde quand Kasper Asgreen s’installe sur le podium à neuf secondes, dans le même temps qu’Ion Izagirre. Côté Français, la meilleure performance sur ce contre-la-montre revient à Aurélien Paret Peintre. Le coureur de la formation AG2R-Citroën n’a concédé que 37 secondes pour la seizième place finale. Un résultat qui lui permet également d’être le premier Tricolore au classement général avec la 12eme position, à 38 secondes de Lukas Pöstlberger.



CYCLISME - UCI WORLD TOUR / CRITERIUM DU DAUPHINE

4eme étape - Firminy-Roche-la-Molière (16,4km CLM individuel) - Mercredi 2 juin 2021

1- Alexey Lutsenko (KAZ/Astana-Premier Tech) en 21’36’’

2- Ion Izagirre (ESP/Astana-Premier Tech) à 8’’

3- Kasper Asgreen (DAN/Deceuninck-Quick Step) à 9’’

4- Wilco Kelderman (PBS/Bora-Hansgrohe) à 12’’

5- Ilan Van Wilder (BEL/DSM) à 13’’

6- Richie Porte (AUS/Ineos Grenadiers) à 15’’

7- Jonas Vingegaard (DAN/Jumbo-Visma) à 17’’

8- Brandon McNulty (USA/UAE Team Emirates) à 21’’

9- Lukas Pöstlberger (AUT/Bora-Hansgrohe) à 23’’

10- Geraint Thomas (GBR/Ineos Grenadiers) à 23’’

...

16- Aurélien Paret Peintre (FRA/AG2R-Citroën) à 37’’

...



Classement général après 4 étapes (sur 8)

1- Lukas Pöstlberger (AUT/Bora-Hansgrohe) en 12h57’07’’

2- Alexey Lutsenko (KAZ/Astana-Premier Tech) à 1’’

3- Kasper Asgreen (DAN/Deceuninck-Quick Step) à 9’’

4- Ion Izagirre (ESP/Astana-Premier Tech) à 9’’

5- Wilco Kelderman (PBS/Bora-Hansgrohe) à 13’’

6- Ilan Van Wilder (BEL/DSM) à 14’’

7- Richie Porte (AUS/Ineos Grenadiers) à 16’’

8- Geraint Thomas (GBR/Ineos Grenadiers) à 24’’

9- Patrick Konrad (AUT/Bora-Hansgrohe) à 32’’

10- Ben O’Connor (AUS/AG2R-Citroën) à 34’’

...

12- Aurélien Paret Peintre (FRA/AG2R-Citroën) à 38’’

...