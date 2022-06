Critérium du Dauphiné (E3) : Gaudu s'impose juste devant Van Aert et Lafay

La B&B Hotels-KTM à la manœuvre

Gaudu n’a jamais cessé d’y croire

Wout Van Aert y a cru ! Vainqueur de la 1ere étape du Critérium du Dauphiné ce dimanche, le coureur belge s’est vu l’emporter à Chastreix, sur les pentes du Puy de Sancy… Mais c’était sans compter sur un vaillant David Gaudu, qui a cru jusqu’au bout à ses chances sur un terrain lui convenant. Une 3eme étape, longue de 169 kilomètres, dont le profil escarpé s’est avérée être un beau terrain de jeu pour les baroudeurs. Moins de dix kilomètres après le départ réel, un quatuor composé d’Omer Goldstein, Jonas Wilsly, Thomas Champion et Sebastian Schönberger a pris sa chance avec la complicité du peloton mené par l’équipe TotalEnergies d’Alexis Vuillermoz, leader du classement général après avoir brillé ce mardi. Mais, alors que l’écart a dépassé les trois minutes après quasiment 20 kilomètres de fugue, Omer Goldstein a coupé son effort, laissant Jonas Wilsly, Thomas Champion et Sebastian Schönberger seuls aux avant-postes. Alors que les pentes de la Côte de Saint-Vert, première difficulté du jour, se rapprochaient, l’équipe B&B Hotels-KTM s’est lancée dans un mouvement coordonné.Alors que Sebastian Schönberger était déjà à l’avant, Miguel Heidemann et Alexis Gougeard sont sortis du peloton avec Pierre Rolland, porteur du maillot bleu à pois blancs de meilleur grimpeur, à 125 kilomètres de l’arrivée, faisant la jonction après un bel effort dans la descente. Un groupe de six coureurs qui a longtemps conservé une avance légèrement inférieure à trois minutes mais qui a fini par s’étioler. Travaillant dur pour leur leader, Miguel Heidemann puis Alexis Gougeard ont baissé pavillon à l’entame des 50 derniers kilomètres de l’étape. Au même moment, l’équipe Jumbo-Visma a décidé de réagir en envoyant Christophe Laporte rouler en tête du peloton pour réduire l’écart, ensuite relayé par Chris Harper. Un effort qui a permis au peloton de revenir à quasiment 30 secondes au pied de la montée finale. A peine les premières pentes du Puy de Sancy atteinte, Pierre Rolland a coupé son effort, conscient que l’échappée n’allait pas aller au bout. Après un dernier baroud d’honneur de Jonas Wilsly, le peloton a absorbé ce qu’il restait du groupe de tête.Jonas Vingegaard a alors pris les choses en main et imposé un gros tempo dans la pente. En conséquence, le peloton a commencé à fondre. Malgré cela, sur ses terres, Rémi Cavagna a tenté de placer un démarrage à trois kilomètres de l’arrivée mais le champion de France a vite été mis au pas. A moins de deux kilomètres du but, Alexis Vuillermoz a été distancé et a abandonné son maillot jaune de leader. Dans le final, l’équipe Jumbo-Visma a tout fait pour Wout Van Aert après l’échec retentissant vécu ce lundi. Mais, alors que le sprint a été lancé par Dylan Teuns, le Belge était au coude-à-coude avec Victor Lafay pour la victoire d’étape. Mais, sur la droite de la route et alors que Wout Van Aert commençait à lever les bras, David Gaudu s’est faufilé pour passer la ligne d’arrivée avec une demi-roue d’avance sur le Belge et signer une deuxième victoire d’étape française consécutive sur ce Critérium du Dauphiné. Malgré cette deuxième place, Wout Van Aert reprend le maillot jaune de leader du classement général à la veille du contre-la-montre de La Bâtie d’Urfé ce mercredi.