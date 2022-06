Critérium du Dauphiné (E2) : Vuillermoz s'impose et s'empare du maillot jaune

Van Aert abandonne son maillot jaune

CYCLISME - UCI WORLD TOUR / CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ

2eme étape - Saint-Péray - Brives-Charensac (169,8km) - Lundi 6 juin 2022

Alexis Vuillermoz (FRA/TotalEnergies) en 4h03'34’’

Olivier Le Gac (FRA/Groupama-FDJ) mt

Anthony Delaplace (FRA/Arkéa-Samsic) mt

Hugo Page (FRA/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) mt

Clément Venturini (FRA/AG2R Citroën) mt

Classement général après 2 étapes (sur 8)

Alexis Vuillermoz (FRA/TotalEnergies) en 8h40'55’’

Olivier Le Gac (FRA/Groupama-FDJ) à 4’’

Anthony Delaplace (FRA/Arkéa-Samsic) à 10’’

Maxime Bouet (FRA/Arkéa Samsic) à 12’’

Il attendait cette victoire depuis trois bonnes années et la Drôme Classic. Ce lundi, le Français Alexis Vuillermoz, pensionnaire de la formation TotalEnergies, a remporté la deuxième étape du Critérium du Dauphiné, longue de 169,8 kilomètres et courue entre Saint-Péray et Brives-Charensac.Respectivement deuxième et troisième, le Norvégien Anders Skaarseth (Uno-X Pro Cycling Team) et le Français Olivier Le Gac (Groupama-FDJ) n'ont donc rien pu faire, même si ce dernier avait pourtant été le premier à porter une attaque, à environ 500 mètres de la ligne, mais sans parvenir à tenir jusqu'au bout.Derrière les cinq hommes de tête (l'Américain Kevin Vermaerke (DSM) et le Français Anthony Delaplace (Arkéa-Samsic) ont terminé quatrième et cinquième),. Vainqueur la veille de la première étape, Van Aert cède donc son maillot jaune de leader du classement général de l'épreuve à Vuillermoz. Le Tricolore compte désormais neuf victoires en carrière et ouvre son compteur cette saison, après un total de cinq Top 5.Anders Skaarseth (NOR/Uno-X Pro Cycling Team) mtKevin Vermaerke (USA/DSM) mtWout Van Aert (BEL/Jumbo-Visma) à 5’’Ethan Hayter (GBR/Ineos Grenadiers) mtAlexandr Riabushenko (BIE/Astana Qazaqstan Team) mtAnders Skaarseth (NOR/Uno-X Pro Cycling Team) à 3’’Wout Van Aert (BEL/Jumbo-Visma) à 5’’Kevin Vermaerke (USA/DSM) à 7’’Ethan Hayter (GBR/Ineos Grenadiers) à 9’’Sean Quinn (USA/EF Education-EasyPost) à 11’’Laurens Huys (BEL/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) à 13’’