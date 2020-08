Critérium du Dauphiné (E2) : Roglic frappe un grand coup, Pinot deuxième

Bernal n'a pas semblé au mieux de sa forme

CYCLISME - UCI WORLD TOUR / CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ

2eme étape - Vienne-Col de Porte (135km) - Jeudi 13 août 2020

Thibaut Pinot (FRA/Groupama-FDJ) à 8’’

Guillaume Martin (FRA/Cofidis) mt

Classement général après 2 étapes (sur 5)

Thibaut Pinot (FRA/Groupama-FDJ) à 12’’

Guillaume Martin (FRA/Cofidis) à 18’’

Décidément, l'équipe Jumbo-Visma ne semble toujours pas rassasiée. Ce jeudi, le Slovène Primoz Roglic a remporté la deuxième étape du Critérium du Dauphiné, longue de 135 kilomètres et courue contre Vienne et le col de Porte, avec même une arrivée au sommet.avant de rapidement distancer tout le monde, pour finir donc par s'imposer en solitaire. Derrière, trois hommes, dont deux Français, ont échoué à huit petites secondes. En effet, Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) a pris une belle deuxième place, devant l'Allemand Emanuel Buchmann, alors que Guillaume Martin (Cofidis) a échoué au pied du podium. Ensuite, un autre groupe a concédé dix secondes au vainqueur du jourParmi ceux qui sont arrivés dans le Top 10, on retrouve Nairo Quintana (Arkéa-Samsic), Miguel Angel Lopez (Astana), Daniel Martinez (EF), Mikel Landa (Bahrain-McLaren), Richie Porte (Trek-Segafredo) et Egan Bernal (Ineos). Parmi les perdants du jour, on peut citer Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), Romain Bardet (AG2R-La Mondiale), Tom Dumoulin et Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma), Tadej Pogacar (UAE Emirates), Alejandro Valverde (Movistar) ainsi que Adam Yates (Mitchelton-Scott).La sélection s'est ainsi faite naturellement par l'arrière et les grands noms ont cédé chacun leur tour. Finalement, la stratégie des Ineos n'a donc pas été récompensée, et Egan Bernal a même semblé pas au mieux de sa forme. Outre sa victoire d'étape, Primoz Roglic en profite ainsi également pour s'emparer du maillot jaune de leader.Emanuel Buchmann (ALL/Bora-Hansgrohe) mtNairo Quintana (COL/Arkéa-Samsic) à 10’’Miguel Angel Lopez (COL/Astana) mtDaniel Martinez (COL/EF) mtMikel Landa (ESP/Bahrain-McLaren) mtRichie Porte (AUS/Trek-Segafredo) mtEgan Bernal (COL/Ineos) mtEmanuel Buchmann (ALL/Bora-Hansgrohe) à 14’’Egan Bernal (COL/Ineos) à 16’’Nairo Quintana (COL/Arkéa-Samsic) à 20’’Richie Porte (AUS/Trek-Segafredo) à 20’’Mikel Landa (ESP/Bahrain-McLaren) à 20’’Miguel Angel Lopez (COL/Astana) à 20’’Daniel Martinez (COL/EF) à 20’’