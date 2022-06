Critérium du Dauphiné (E1) : Van Aert lève les bras au sprint

Rolland prend le maillot à pois

CYCLISME - UCI WORLD TOUR / CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ

1ere étape - La Voulte-sur-Rhône - Beauchastel (191,8km) - Dimanche 5 juin 2022

Classement général après 1 étape (sur 8)

Wout Van Aert est le premier vainqueur sur cette nouvelle édition du Critérium du Dauphiné, qui lance le sprint final jusqu’au Tour de France (1er-24 juillet). Le Belge, déjà victorieux de la première étape de l’épreuve en 2020, a dominé les débats au sprint après une étape inaugurale de 191,8 km entre La Voulte-sur-Rhône et Beauchastel, sur les routes de l’Ardèche. Dès le départ, un groupe de fuyards s’est formé avec Pierre Rolland (B&B Hotels-KTM), Maxime Bouet (Arkéa-Samsic) et Laurent Huys (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux). Les Français et le Belge ont roulé et passé une grosse partie de l’après-midi en tête sans toutefois parvenir à lâcher le peloton, qui n’a jamais été distancé à plus de trois minutes.Pierre Rolland a étalé toute son aisance dans les cols en passant le sommet des quatre difficultés du jour en tête, pour ainsi s’adjuger le maillot à pois de meilleur grimpeur qu’il a ramené à l’arrivée finale en 2008. Le peloton a décidé de passer à la vitesse supérieure à 40 kilomètres de l’arrivée. Une mauvaise nouvelle pour le trio, devenu un binôme quand Maxime Bouet a cédé. Ses deux autres compagnons du jour n’ont résisté que quelques kilomètres supplémentaires avant de se faire rejoindre. En attaquant respectivement dans la foulée de la dissolution de l’échappée et juste avant la flamme rouge, Mikkel Frølich Honoré et Rémi Cavagna ont voulu forcer la décision, en vain. Wout Van Aert a ensuite mis tout le monde d’accord et vu Ethan Hayter et Sean Quinn l’accompagner sur le podium. Le premier Français, Hugo Page, termine au pied de la boite.Ethan Hayter (GBR/Ineos Grenadiers) mtSean Quinn (USA/EF Education-EasyPost) mtHugo Page (FRA/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) mtEdvald Boasson Hagen (NOR/TotalEnergies) mtJasper Stuyven (BEL/Trek-Segafredo) mtClément Venturini (FRA/AG2R-Citroën) mtMaxim Van Gils (BEL/Lotto-Soudal) mtBenjamin Thomas (FRA/Cofidis) mtJannik Steimle (ALL/Quick-Step Alpha Vinyl) mtEthan Hayter (GBR/Ineos Grenadiers) à 4’’Sean Quinn (USA/EF Education-EasyPost) à 6’’Maxime Bouet (FRA/Arkéa-Samsic) à 7’’Laurens Huys (BEL/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) à 8’’Pierre Rolland (FRA/B&B Hotels-KTM) à 9’’Hugo Page (FRA/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) à 10’’Edvald Boasson Hagen (NOR/TotalEnergies) mtJasper Stuyven (BEL/Trek-Segafredo) mtClément Venturini (FRA/AG2R-Citroën) mt