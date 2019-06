Critérium du Dauphiné: Boasson Hagen s'offre la 1ère étape

La première étape du Critérium du Dauphiné se déroulait ce dimanche, entre Aurillac et Jussac, et au terme d'un parcours accidenté et long de 142 km, c'est le Norvégien Edvald Boasson Hagen qui a levé les bras. Le couteau suisse de Dimension Data a réglé le sprint massif, alors qu'une échappée de trois hommes, avec notamment le Belge Oliver Naesen, a été reprise à 600 mètres de la ligne d'arrivée.

Lundi, la deuxième étape reliant Mauriac à Craponne-sur-Arzon sera longue de 180 km et parsemée de plusieurs ascensions de quatrième, troisième et deuxième catégories.