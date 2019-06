Critérium du Dauphiné-Bardet: "Ce n'est pas un bon bilan"

Comme en 2017, c’est en vainqueur du Critérium du Dauphiné , et donc dans la peau d’un outsider, que le Danois Jakob Fuglsang abordera le prochain Tour de France. Thibaut Pinot signe un Top 5 et se rassure avant la Grande Boucle.

Moins heureux, Romain Bardet ne se contentait pas d'intégrer quant à lui le Top 10 (10e, +1'38"). "Ce n’est pas un bon bilan, on ne va pas se cacher. Mais c’est comme ça. On va travailler et se soigner un peu. Après, les dernières reconnaissances sur le Tour, en espérant que ça aille mieux." Mais le protégé de Vincent Lavenu lâchait aussi, comme un message à l’adresse de toute son équipe AG2R-La Mondial : "On n’est pas assez fort collectivement."