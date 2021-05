Critérium du Dauphiné : Alaphilippe absent

We are delighted to give you our team for the @dauphine, which starts this Sunday: https://t.co/mEIcAbgevS pic.twitter.com/1ljHs1aZi5

Pogacar et Roglic absents aussi

Critérium du Dauphiné 2021

Pas de Critérium du Dauphiné pour Julian Alaphilippe ! Le champion du monde 2020, qui avait participé aux trois dernières éditions afin de préparer le Tour de France, et qui avait terminé 24eme l’an passé, ne figure pas dans la sélection de l’équipe Deceuninck-Quick Step, dévoilée ce mercredi à quatre jours du départ d’Issoire.A moins que son premier enfant, attendu en juin, n’arrive d’ici là et qu’il préfère rester à ses côtés. Rappelons que Julian Alaphilippe a d’ores et déjà annoncé son forfait pour les Jeux Olympiques, afin de se concentrer sur le Tour de France (26 juin - 18 juillet) et la défense de son titre de champion du monde le 26 septembre dans les Flandres belges, tout en pouvant rester un peu en famille.Ce sont Kasper Asgreen, vainqueur du Tour des Flandres, et Fabio Jakobsen, qui tente peu à peu de se remettre de sa chute au Tour de Pologne 2020 provoquée par Dylan Groenewegen, qui mèneront cette année l’équipe Deceuninck-Quick Step sur le Critérium du Dauphiné.Les deux Slovènes Tadej Pogacar et Primoz Roglic seront quant à eux absents, le premier ayant décidé de participer au Tour de Slovénie (9-13 juin) et le deuxième de se préparer de son côté avant son grand objectif qu’est le Tour de France.1ere étape : Issoire – Issoire, 182km2eme étape : Brioude – Saugues, 173km3eme étape : Langeac – Saint-Haon-le-Vieux, 172,5km4eme étape : Firminy – Roche-la-Molière, 16,4km CLM5eme étape : Saint-Chamond – Saint-Vallier, 175,4km6eme étape : Loriol-sur-Drôme – Le-Sappey-en-Chartreuse, 167,5km7eme étape : Saint-Martin-Le-Vinoux – La Plagne, 171,5km8eme étape : La Léchère-les-Bains – Les Gets, 147km