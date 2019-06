Critérium du Dauphiné: Abandon de Yates ! 

Coupe de tonnerre sur la route du Critérium du Dauphiné, où la courte dernière étape (113km) est marquée ce dimanche par l'abandon surprise, à une cinquantaine de km de l'arrivée finale, en Suisse, d'Adam Yates (Mitchelton-Scott).

Le dauphin de Jakob Fuglsang (Astana) au classement général ne pointait pourtant au départ ce matin qu'à 8 petites secondes du leader et pouvait donc encore prétendre à la victoire finale.

Mais le Britannique a mis le clignotant et posé le pied à terre, laissant le champ libre notamment à l'échappée du jour, où figurent 3 Français dont le n°1 mondial Julian Alaphilippe.

À 52 km de l'arrivée, 13 coureurs comptent un peu plus de 4' d'avance sur le peloton.



