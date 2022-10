Critérium de Singapour : Vingegaard s'impose devant Froome et Nibali

💛 Jonas Vingegaard wins the Tour de France Singapore Criterium with an average speed of 45.7 km/h.

Vingegaard pas dérangé par la chaleur

Les organisateurs du Tour de France ne pouvaient espérer plus beau podium. A l’image de la course qui aura lieu le 6 novembre prochain dans les rues de la ville japonaise de Saitama, la Grande Boucle a fait sa promotion ce dimanche à Singapour. Sur un tracé urbain empruntant une bonne partie du circuit accueillant la Formule 1 depuis 2008, les têtes d’affiche du cyclisme international ont offert un beau spectacle au public local. Portant fièrement le maillot jaune remporté sur les Champs-Elysées en juillet dernier, Jonas Vingegaard n’a pas manqué l’occasion à l’image de Mark Cavendish pour une de ses dernières apparitions sous le maillot de l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl. Alors que le Britannique n’a pas hésité à se glisser dans une échappée pour s’assurer la victoire au classement par points, basé sur des sprints placés tous les quatre tours du circuit de 3,2 kilomètres parcouru à 20 reprises.C’est dans le dernier kilomètre que cette course exhibition a fini par se décanter. En effet, Jonas Vingegaard n’a pas hésité à attaquer pour distancer ses principaux rivaux et couper la ligne d’arrivée en vainqueur. Un podium qui a finalement été composé uniquement d’anciens vainqueurs du Tour de France. Chris Froome a pris le meilleur sur Vincenzo Nibali pour la deuxième place. Alors que sa carrière professionnelle arrive à son terme, le « requin de Messine » s’est offert un dernier plaisir dans les rues de Singapour et malgré la chaleur tropicale qui régnait ce dimanche sur la ville-état. « Ce n'est pas comme si je n'étais pas habitué car lors du Tour de France cette année, il a aussi fait très chaud », a toutefois confié à ce sujet Jonas Vingegaard au terme de l’épreuve dans des propos recueillis par l’AFP. A noter qu’en marge de cette course, un contre-la-montre par équipes a également été organisé avec l’équipe Cofidis qui est allée chercher la victoire.