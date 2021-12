Coupe du Monde (H) : Victoire pour Van Aert à Termonde, devant van der Poel

Le duel était attendu, il a bien eu lieu. Alors que Wout Van Aert a fait son retour sur le circuit de la Coupe du Monde de cyclo-cross avec une victoire sur la neige de Val di Sole le 12 décembre dernier, Mathieu van der Poel a attendu cette étape de Termonde pour revenir sur la discipline dont il est quadruple champion du monde. Mais, à quelques semaines de défendre le maillot arc-en-ciel qu’il porte depuis trois ans, le petit-fils de Raymond Poulidor a pu voir qu’il avait encore du travail à faire avant de prétendre à prendre le meilleur sur son principal rival sur le circuit de Fayetteville, aux Etats-Unis, le 30 janvier prochain. Sur l’exigeant tracé de Flandre-Orientale, Wout Van Aert s’est montré le plus fort. Si Toon Aerts, troisième du classement de la Coupe du Monde avant cette 12eme manche de la saison, a pris le meilleur envol au bénéfice de sa bonne position sur la grille de départ, le duel Van Aert-van der Poel a rapidement été sur le devant de la scène. En effet, très rapidement, le trio de tête a creusé l’écart sur la concurrence.

Van Aert a fait céder van der Poel

Vainqueur à Namur le week-end dernier, Michael Vanthourenout n’a jamais été en mesure de suivre l’allure et termine à près de deux minutes. Prudent dans les deux premiers tours d’un circuit dégradé par une météo compliquée qui a transformé la terre en boue, Mathieu van der Poel a raccroché le wagon Wout Van Aert et a semblé retrouver ses sensations. Mais cela n’aura pas tenu au-delà de la mi-course. Bien plus en forme et prêt pour les efforts spécifiques du cyclo-cross, le champion de Belgique a creusé l’écart de manière irrémédiable. Mathieu van der Poel, dans la deuxième moitié de l’épreuve, a concédé près de 20 secondes au tour à son rival, qui a parfaitement géré son effort et fait preuve de patience. Au bout d’un peu plus d’une heure d’effort et pour la dernière course d’une année réussie, Wout Van Aert remporte une victoire qui ne souffre d’aucune contestation avec 49 secondes d’avance sur Mathieu van der Poel alors que Toon Aerts, qui a tout donné pour résister, complète le podium. Après avoir signé sa première victoire à Rucphen le 18 décembre dernier, le Britannique Tom Pidcock n’a pu faire mieux que huitième, à près de trois minutes. Le duel est lancé et il promet du spectacle.