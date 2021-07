Coupe du Monde (Cross country) : L'étape des Gets remportée par Flückiger, Sarrou troisième

Sarrou prend la troisième place

Les Bleus ont connu moins de réussite que les Bleues aux Gets. Quelques heures après la quatrième victoire en quatre courses de Loana Lecomte, les Tricolores se sont contentés d’un podium avec Jordan Sarrou. Sur un parcours rendu difficile et boueux par la pluie tombée sur les Alpes depuis ce samedi, le Tchèque Ondrej Cink a pris le meilleur départ, profitant de ses qualités de grimpeur. Mais Mathias Flückiger, qui restait sur une victoire lors de la course sur circuit court ce vendredi, est resté au contact pour profiter de son talent en descente pour creuser l’écart. Mais, dès le deuxième des sept tours, l’affaire semblait entendue et le Suisse s’est envolé vers une nouvelle victoire en Coupe du Monde. « J’ai tiré beaucoup de confiance de la dernière manche de Coupe du Monde mais également de toute cette saison. Après avoir gagné la course sur circuit court vendredi, j’étais très motivé et c’était spécial aujourd’hui (dimanche) avec les conditions qui ont changé. C’était vraiment dur. Je suis heureux de la manière dont j’ai pu gérer l’écart construit dans le deuxième tour. »Une fois distancé par Mathias Flückiger, Ondrej Cink a rapidement vu un groupe composé de Jordan Sarrou, Alan Hatherly, Nino Schurter et Luca Braidot faire la jonction. Toutefois, le Suisse et l’Italien ont été décramponnés avant même la conclusion du troisième des sept tours de course. La lutte pour la deuxième place est montée en température dans le quatrième tour quand Ondrej Cink a placé un démarrage auquel personne n’a pu réellement répondre. Si l’écart entre le Tchèque et le leader a longtemps oscillé entre 20 et 30 secondes, c’est avec une avance de 25 secondes que Mathias Flückiger a passé la ligne d’arrivée. Pour la troisième place du podium, c’est dans l’avant-dernier tour que la décision s’est faite, quand Jordan Sarrou a irrémédiablement distancé Alan Hatherly, au plus grand bonheur du public massé autour du circuit. Vainqueur de l’étape de Nove Mesto devant un certain Mathieu van der Poel, le coureur de l’équipe Ineos Grenadiers Tom Pidcock n’a pas été en mesure de voir la ligne d’arrivée de cette quatrième étape de la saison.