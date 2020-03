Coronavirus : Paris-Nice aura bien lieu, les futurs événements étudiés au cas par cas

Cyclisme: le ministère des Sports annonce le maintien de Paris-Nice malgré le coronavirus pic.twitter.com/48YUEC91wV

— BFMTV (@BFMTV) March 3, 2020

Coronavirus: la ministre des Sports veut étudier "au cas par cas" la tenue des événements sportifs pic.twitter.com/nP5AmVihTJ

— BFMTV (@BFMTV) March 3, 2020

A la sortie d'une nouvelle réunion de crise sur fond d'épidémie du coronavirus, qui continue de se propager partout dans le monde, y compris en France, Roxana Maracineanu a répondu à deux des questions principales du monde du sport. La première, très spécifique, concernait le cyclisme et le maintien ou pas de la Course au soleil, programmée du 8 au 15 mars prochain.« Il s’agit effectivement d’une épreuve internationale mais les équipes sont testées en majorité et il y a peu de public le long de la course. On a prévu un maximum de 3 000 personnes qui sont attendues à Nice et l’épreuve ne passe pas par des zones à risque en France », a expliqué l'ancienne nageuse, précisant toutefois que « les préfets et maires restent libres d’appliquer des mesures plus strictes en fonction de l’évolution de la situation sur chaque territoire qui sera traversé par la course ».Avant d'annoncer que les Championnats de France de cross de Montauban n'auraient, eux, pas lieu,C'est dans ce sens que le Ministère s'attache d'ores et déjà à prendre connaissance de tous les détails de chaque événement, y compris le contexte dans lequel ils doivent se dérouler. « On a une visibilité sur les endroits où se trouvent nos sportifs et les stages prévus de manière à ce que l’on puisse apporter ces informations dans la cellule ministérielle et étudier au cas par cas la tenue des événements sportifs en intégrant l’annulation d’événements en milieu confiné au-delà de 5 000 personnes dans l’enceinte et l’étude au cas par cas de la tenue des événements sportifs d’envergure en milieu extérieur sachant que la consigne principale est de dire que lorsqu’il y a un brassage de population en provenance des clusters identifiés en France comme étant des foyers et des zones à risques internationales - sachant qu’elles le sont toutes en phase 2 - ces événements avaient vocation à être annulés. »Là était d'ailleurs le but de cette réunion de crise de mardi matin, a rappelé Maracineanu en en sortant. « Il s’agissait de voir au cas par cas sport par sport ce que cela impliquait et voir les mesures que l’on pouvait prendre, sachant que cette décision aujourd’hui à la main des préfets allait se prendre en proximité avec les acteurs locaux et les autorités. » A noter qu', et en premier lieu du choc du Championnat entre l'ASVEL et Monaco dans le Rhône. Et puisque le virus, et ce d'autant plus depuis qu'il est passé au stade 2, interditPour les matchs de handball, le fonctionnement sera d'ailleurs le même à l'avenir. C'est ainsi que le HBC Nantes n'a mis que 4 800 places à la vente pour recevoir Ivry samedi quand le Palais des Sports de Beaulieu, où se produisent les Nantais, peut accueillir jusqu'à 5 400 personnes. « Les prochains matchs de basket prévus le week-end prochain devraient se jouer dans des salles n’accueillant pas plus de 5 000 personnes », a conclu la Ministre, face à un sacré casse-tête.