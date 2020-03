Coronavirus : Groupama-FDJ et Cofidis encore en quarantaine jusqu'au 14 mars !

Heureusement notre super photographe @MathildeLAzou garde sa bonne humeur pendant le confinement 👌😂 #cofidismyteam

Our photographer finds a new occupation during our quarantine in #UAETour https://t.co/x9OpxFIiRw



— Team Cofidis (@TeamCOFIDIS) March 3, 2020



Update de la situation à Abu Dhabi : notre président @ThVittu s'exprime suite à la décision de la mise en quarantaine jusqu'au 14 mars.https://t.co/yoJ00xpQRq #UAETour #cofidismyteam pic.twitter.com/soIzjPpYds

— Team Cofidis (@TeamCOFIDIS) March 4, 2020

Vitu : « Comme une prise d’otages »

Le cauchemar continue pour les équipes Cofidis et Groupama-FDJ.Ces dernières heures, six nouveaux cas (concernant deux Italiens, deux Russes, un Allemand et un Colombien, tous en contact avec les deux premiers cas) ont en effet été découverts. Ce qui obligera les personnes (essentiellement des coureurs) actuellement confinées dans les Emirats - quatre équipes sont encore bloquées sur place - à se faire réexaminer et tester à nouveau., contraints de ne pas quitter leurs chambre d'hôtel depuis une semaine. Ce qui, aux yeux de l'intéressé, change tout.« Nous venons d'apprendre que nous sommes officiellement mis en quarantaine, a priori jusqu'au 14 mars. Certes l'échéance est lointaine (encore que ce n est que 10 jours) mais d'une certaine manière, c'est une sorte de soulagement. En effet, comme j ai eu l'occasion de le dire et de l'écrire, ce qui était difficile à vivre jusqu'ici était l'absence d'échéance et l'attente permanente d'un dénouement proche qui n'arrivait jamais... C était source d'angoisse et de stress. Désormais nous savons à quoi nous en tenir, et même si le confinement en chambre perdure, chacun va réussir à trouver occupations, distractions , activités.... » Thierry Vitu assure par ailleurs que ses protégés continueront de relativiser en attendant que leur quarantaine s'achève, comme ils l'ont toujours fait depuis le début.« Nous allons rester solidaires entre nous, conscients que nous vivons une aventure collective, que nous aurions aimé ne pas vivre, mais qui va nous apprendre sur nous mêmes et sur les autres. Nous nous disons déjà que dans quelques mois, nous en rigolerons entre nous... Preuve que nous nous projetons déjà ! »« Nous sommes retenus contre notre gré dans un endroit que nous n'avons pas choisi et pour une durée inconnue. C'est d’ailleurs ce dernier point qui est le plus compliqué à vivre, on espère toujours que les choses vont s'arranger bientôt et rien ne se passe... Mais bon, le moral reste bon, cette histoire va bien finir un jour ! On vient de sonner à ma porte, cela doit être le petit dej déposé au pied de la porte, c’est comme ça qu'on nous apporte nos repas. Quand on croise quelqu'un de l'hôtel dans le couloir, il s'enfuit en courant... Ça m’amène une autre comparaison : nous sommes traités comme des pestiférés, nos chambres n'ont pas été faites depuis que nous sommes arrivés il y a cinq jours, il faut se rendre devant l'ascenseur, il y a un chariot et on se sert en draps, savons, serviettes.... Voilà la situation, certains la vivent bien, pour d’autres, c’est plus compliqué... Cette situation s'apparente a une prise d'otages, nous sommes retenus contre notre gré, à un endroit que nous n'avons pas choisi et pour une durée inconnue. C'est d'ailleurs ce dernier point qui est le plus compliqué à vivre, on espère toujours que les choses vont s'arranger bientôt et rien ne se passe » Thierry Vitu ne savait alors pas combien de temps encore durerait ce mini-cauchemar. Depuis mercredi, il est fixé et y voit au moins plus clair.