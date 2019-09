Coppa Sabatini: Lutsenko en solitaire

A un peu plus d'une semaine de la course en ligne des championnats du monde, dans le Yorkshire, Alexey Lutsenko est en forme. Deuxième la semaine dernière de la Coppa Agostini, le Kazakh a remporté ce mercredi en solitaire la Coppa Sabatini.

Le coureur de la formation Astana s'est imposé avec un peu plus d'une minute d'avance sur l'Italien Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida).

A very impressive win of @AlexeyLutsenko3 at #CoppaSabatini pic.twitter.com/zbjl0ojUHu