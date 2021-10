Coppa Bernocchi : Evenepoel en démonstration, Pinot 5eme

Venu uniquement pour s'entraîner et faire quelques kilomètres !



Remco Evenepoel remporte en solitaire la Coppa Bernocchi !

Le Belge a fait plus de trente kilomètres seul en tête, après s'être extirpé de l'échappée que le peloton n'a pas pu contrôler.

Ce Remco Evenepoel est un mutant ! A 21 ans, le petit prodige belge ne cesse d'accumuler les victoires depuis son arrivée chez les professionnels., son 22eme en carrière déjà. Le tout sous un déluge incroyable et en ayant passé 140 kilomètres à l'avant, dont 31 tout seul. Mais cette victoire - la 65eme pour l'équipe Deceuninck-Quick Step, déjà mise à l'honneur la veille par Mark Cavendish en Allemagne à l'occasion du Münsterland Giro - est avant tout celle d'un extra-terrestre. Mais pas uniquement parce que le Belge, qui gardait toujours en travers de la gorge la sauce à laquelle il avait été mangé par son sélectionneur lors de la course en ligne des Mondiaux de dimanche dernier à Louvain (Belgique), où il n'avait pas eu sa chance, contrairement au leader annoncé de l'équipe Wout Van Aert, avec qui il s'était ensuite accroché,Non, le plus impressionnant dans ce nouveau récital de "Remco le terrible" repose dans l'état d'esprit qui habitait le héros du jour avant de se présenter sur la ligne de départ.Le coéquipier de Julian Alaphilippe au sein de la formation belge avait ainsi, encore moins de victoire finale."C'est une course généralement pour les sprinteurs. Je la cours principalement pour ne pas avoir à m'entraîner. Si le temps se gâte, je ne prendrai aucun risque. Et peut-être que j'abandonnerais." Non seulement, "le petit cannibale" n'a pas mis pied à terre, mais il s'est de surcroît arrangé pour ne pas avoir à le faire, d'abord en s'invitant dans l'échappée matinale de six coureurs dont faisait également partie Thibaut Pinot, finalement cinquième mais qui a fait le plein de confiance en passant toute la journée à l'avant, puis en décidant de passer le final tout seul.sur laquelle il avait seulement prévu initialement de "faire quelques kilomètres pour s'entraîner". Ce garçon est vraiment un phénomène !