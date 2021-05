Cofidis : Suite à son abandon sur le Giro, Nicolas Edet va être opéré une seconde fois

"Nous étions en ville et j’étais en train de me dire à quel point le Giro était une belle course" @NicoEdet nous donne des nouvelles rassurantes après sa chute d'hier. Bon rétablissement Nicolas !

Deux Top 10 d’étape en deux semaines

Nicolas Edet est décidément maudit sur le Tour d’Italie. Comme en 2020, le coureur Cofidis a été contraint d’abandonner en plein milieu de la course de trois semaines.. Au lendemain de ce triste événement, la formation tricolore a donné des nouvelles via un communiqué de son coureur de 33 ans admis à l’hôpital de Trévise. «afin de stabiliser la fracture grâce des fixateurs externes. Après avoir passé la nuit à l’hôpital, le grimpeur assure que ‘ça va beaucoup mieux’ », peut-on lire dans la note de l’équipe. Toutefois, Nicolas Edet va devoir attendre avant de récupérer.Cofidis ajoute qu’il devrait être transféré en France ce dimanche pourà Rennes. Après ce second passage sur le billard, il se penchera alors sur la suite de sa saison en fixant une date de retour qui devrait toutefois ne pas intervenir avant plusieurs mois. « J’attends d’échanger avec le chirurgien en France, que l’opération se passe bien et du temps nécessaire à la rééducation. Dans mon esprit, je sais qu’un retour avant le mois d’août serait prématuré », a-t-il révélé dans le communiqué. Ce coup du sort vient mettre fin aux deux semaines de qualité de Nicolas Edet sur cette 104eme édition du Tour d’Italie. 43eme au général au soir de la 13eme étape, le grimpeur avait terminé à la septième place des quatrième et douzième étapes.