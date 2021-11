Cofidis : Signature pour 2022 de Davide Villella et Max Walscheid

#COFIDIS2022

28 + 1 = 29 !

Excellent rouleur, @MaxWalscheid sera aussi l’un des fers de lance de l’équipe lors des classiques, avec pour objectif de briller sur @Paris_Roubaix pic.twitter.com/431vs7CJGy

— Team Cofidis (@TeamCOFIDIS) November 4, 2021

Walscheid aura sa carte à jouer dans les Flandres

L’équipe Cofidis a décidé de muscler son jeu pour la saison 2022. Après avoir officialisé les arrivées de coureurs tels Ion Izagirre, Bryan Coquard, Benjamin Thomas ou encore Davide Cimolai, la formation dirigée par Cédric Vasseur a officialisé l’arrivée de deux renforts au sein de son effectif désormais riche de 29 coureurs. Tout d’abord, l’équipe nordiste a confirmé le recrutement d’un véritable lieutenant en montagne pour son leader Guillaume Martin. Après deux saisons au sein de la formation Movistar, l’Italien Davide Villella change de maillot et a signé avec Cofidis pour la saison 2022. « C’est une très belle opportunité de pouvoir rejoindre l’équipe Cofidis. Je suis convaincu que nous avons une équipe qui est capable de s’offrir de nombreuses victoires, a déclaré le natif de Magenta dans un communiqué. Je suis un grimpeur et j’apprécie beaucoup me mettre au service de mes leaders. J’ai travaillé pour Jakob Fuglsang, Rigoberto Uran, Miguel Angel López, Alejandro Valverde… Et j’ai très envie de le faire désormais pour Guillaume Martin. »Alors que l’avenir de l’équipe Qhubeka-NextHash est plus qu’incertain, Max Walscheid a pris exemple sur des coureurs tels Victor Campenaerts et a assuré son avenir pour la saison 2022. Le coureur allemand rejoint les rangs de l’équipe Cofidis et son talent sera mis à profit sur les classiques, notamment flandriennnes, lui qui a terminé l’édition 2021 de Paris-Roubaix à la douzième place. « Je suis très heureux de l’intérêt que m’a porté Cédric Vasseur. Signer chez Cofidis, c’est une chance afin de pouvoir viser de bons résultats, a déclaré l’Allemand dans un communiqué. J’ai envie de tout faire pour continuer à progresser et pour aider l’équipe à s’illustrer. Au cours de la saison, j’espère disputer les classiques et participer à des grands Tours. Je sais que je peux finir fort à Paris-Roubaix et ce sera un de mes grands objectifs pour faire briller Cofidis sur ses terres. » Avec notamment les départs de Christophe Laporte vers Jumbo-Visma et d’Elia Viviani chez Ineos Grenadiers, l’équipe Cofidis apporte du sang neuf à son groupe dédié aux classiques.