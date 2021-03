Cofidis : Martin prolonge

Place à Paris-Nice pour Martin !

C’était dans les tuyaux, c’est désormais officiel. Guillaume Martin, qui s’était engagé pour deux saisons début 2020 avec Cofidis, en provenance de Wanty Groupe Gobert, a prolongé son contrat avec la formation nordiste, soit jusqu’à fin 2022. Le Parisien de naissance, âgé de 27 ans, a signé une première saison plus que remplie au sein de l’équipe dirigée par Cédric Vasseur,sur la Classic de l’Ardèche et sur le Mont Ventoux Dénivelé Challenges. Il s’est également montré décisif dans la quête du titre de champion du monde de Julian Alaphilippe à Imola en septembre dernier. « Pour moi, il s’agit d’une décision logique et facile. J’avais envie de m’inscrire dans la durée avec Cofidis, d'autant que nous mettons en place un projet à long terme. L’équipe vient d’accéder à l’UCI World Tour l’an dernier et il y a de nombreux aspects qui évoluent. Ce qui me plait, c’est d’être acteur d’un projet, de pouvoir contribuer au développement de l’équipe. J’ai évidemment toute confiance en Cédric (Vasseur) et je sens que cela est réciproque. Il s’agit d’une relation saine qui se développe, tout comme celle avec mes coéquipiers avec lesquels de bonnes choses se sont mis en place en 2020. Je suis très excité et très heureux de continuer l’aventure jusqu’à la fin de la saison 2022 », a réagi le coureur grand amateur de philosophie.« C’est une excellente nouvelle ! Nous sommes ravis de continuer à travailler ensemble. La saison dernière, Guillaume Martin a totalement répondu à nos attentes. Nous sommes persuadés qu’il pourra continuer à progresser avec sérénité au sein de notre équipe. Chacun de des membres de Cofidis - direction, staff, coéquipiers - est déterminé à contribuer à sa progression et à son épanouissement. Nous ne pouvons que nous réjouir de cette première prolongation de contrat qui démontre notre volonté de travailler ensemble dans la continuité », s’est félicité de son côté Cédric Vasseur. Depuis le début de saison, Guillaume Martin perturbé par une blessure au genou, n’a participé qu’à deux courses, finissant 16eme de la Faun-Ardèche Classic et 18eme de la Royal Bernard Drome Classic. Il espère monter en puissance à l’occasion de Paris-Nice, qui débutera dimanche.