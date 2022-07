Cofidis : Martin prolonge pour deux saisons

Martin très régulier sur les Grands Tours

Alors que le Mercato cycliste ouvre le 1er août, Guillaume Martin ne sera pas concerné par les rumeurs de transferts ! Le coureur normand de 29 ans a en effet prolongé ce lundi son contrat avec l'équipe Cofidis jusqu'à la fin de la saison 2024. Une officialisation qui arrive à un moment très particulier, puisque le 8eme du dernier Tour de France a dû quitter la Grande Boucle ce dimanche, la mort dans l'âme, en raison d'un test positif au covid et d'une charge virale trop élevée, qui le rendait trop contagieux pour ses coéquipiers et les autres coureurs du peloton. La décision de poursuivre l'aventure avait évidemment été prise avant, et comme c'est souvent le cas, l'annonce est faite le jour de la deuxième journée de repos du Tour de France, même si Martin n'était pas présent physiquement pour commenter l'information. « C’est le choix de la continuité. Depuis trois ans, nous construisons ensemble, l’équipe est sur la bonne voie et s’améliore d’année en année à tous les points de vue. J’ai envie de participer à cette bonne dynamique et cette évolution positive, explique-t-il sur le site de son équipe.Le moment où intervient cette prolongation est assez particulier au lendemain de mon retrait du Tour de France en temps de Covid-19. La décision commune a été prise avant mais symboliquement, c’est un bel exemple de la confiance que m’accorde Cofidis de l’annoncer aujourd’hui. Et je tiens plus particulièrement à remercier Thierry Vittu et Cédric Vasseur pour cette confiance. »Arrivé en 2020 chez Cofidis, Guillaume Martin avait auparavant débuté sa carrière professionnelle chez les Belges de Wanty-Groupe Gobert, de 2016 à 2019. Même s'il n'a remporté qu'une seule course sous le maillot rouge et blanc, la Classic Alpes-Maritimes en mai 2021, Guillaume Martin a fait ses preuves dans les Grands Tours, en terminant 11eme puis 8eme des Tours 2020 et 2021, 14eme (et meilleur grimpeur) et 9eme des deux dernières Vuelta et 14eme du dernier Giro. Le manager de l'équipe, Cédric Vasseur, n'a pas hésité longtemps avant de lui proposer une prolongation de contrat. « Nous sommes ravis de poursuivre l’aventure avec Guillaume. Travailler dans la continuité et poursuivre le travail initié avec lui était notre priorité, explique-t-il. Depuis son arrivée, nous avons senti qu’il montait en puissance et avait cette capacité à rivaliser avec les meilleurs coureurs des Grands Tours. En plus d’être un leader, c’est un exemple pour tous les autres coureurs de l’équipe par son professionnalisme, sa constance et sa recherche permanente de la performance. Depuis son arrivée, nous avons constitué un groupe solide à ses côtés à la fois dans l’encadrement et sur le plan sportif.Après l’épisode malheureux que nous avons vécu sur ce Tour de France, je suis persuadé qu’il aura la capacité de rebondir rapidement. Il sait qu’il pourra compter sur l’équipe Cofidis en toutes circonstances. » Et peut-être remporter un jour sa première victoire en World Tour...