Cofidis : Laporte rejoint l'armada Jumbo-Visma

Ça bouge du côté des sprinteurs de Cofidis ! Alors que Bryan Coquard a signé au sein de la formation française il y a une dizaine de jours et qu’Elia Viviani est en instance de départ (vers Deceuninck-Quick Step ?) après deux saisons ratées, on apprend ce lundi le départ de Christophe Laporte vers Jumbo-Visma, où il a signé pour deux saisons. Le sprinteur français de 28 ans a effectué l’immense majorité de sa carrière professionnelle au sein des Rouge et Blanc, où il est arrivé en 2014, et avec qui il a remporté 20 victoires, dont trois cette saison. En concurrence avec Nacer Bouhanni pendant cinq saisons, puis donc avec Elia Viviani, le Varois a toujours su tirer son épingle du jeu, même s’il n’a pas réussi à s’imposer sur le Tour de France, malgré sept participations.

Laporte en concurrence avec des cadors

Le natif de La-Seyne-sur-Mer va donc rejoindre l’armada néerlandaise de Jumbo-Visma, où il sera en concurrence avec deux références en matière de sprint, Wout Van Aert et Dylan Groenewegen. « Je suis très heureux et fier de rouler pour l'équipe Jumbo-Visma les deux prochaines saisons. C'est l'une des meilleures équipes au monde et je suis convaincu que je peux atteindre mon meilleur niveau dans cette équipe. C'est certainement un grand changement, car j'ai roulé huit ans pour Cofidis en France. L'équipe Jumbo-Visma est une équipe différente, avec de nouveaux visages parmi le personnel et les coureurs. Je vais découvrir une nouvelle culture. C'est une étape importante dans ma carrière et j'ai hâte de me lancer dans ce projet. Les classiques flamandes seront l'un de mes principaux objectifs la saison prochaine. J'adore ces courses. Il y a une belle équipe formée autour de Wout et je ferai de mon mieux pour qu’on gagne ensemble. Que l’aventure commence ! », s’est réjoui le coureur français sur le site de sa future équipe. L’équipe Jumbo-Visma a également annoncé l’arrivée pour deux ans du Belge Tosh Van der Sande (30 ans), qui a passé toute sa carrière chez Lotto, où il a remporté deux victoires d’étapes, sur le Tour de l’Ain 2016 et le Tour de Wallonie 2019.