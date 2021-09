Cofidis : Finalement, Viviani pourrait rester

Les JO de Tokyo, un déclic pour Viviani

Ces dernières semaines, les rumeurs ont envoyé Elia Viviani du côté d’Ineos Grenadiers, Astana ou encore Eolo-Kometa. Mais finalement, le sprinteur italien pourrait bien rester chez Cofidis. Arrivé début 2020 comme la recrue-phare de l’équipe nordiste, en compagnie de Guillaume Martin, le coureur de 32 ans n’avait pas remporté la moindre course l’année dernière.Si bien que le 10 juillet dernier, le président de Cofidis compétition Thierry Vitu expliquait dans L’Equipe : « Ni lui ni nous n'avons envie de poursuivre ensemble. C'est une déception car on l'avait recruté pour qu'il soit notre leader sur les sprints et le bilan est très loin de nos espérances. Je pense qu'on a fait ce qu'il fallait pour le mettre dans de bonnes conditions. Ça n'a pas marché ».Mais les choses ont visiblement changé. Selon L’Equipe de ce lundi, Cofidis souhaite garder Elia Viviani et le coureur aimerait rester. «», reconnait le directeur sportif Alain Deloeil. C’est désormais Thierry Vitu qui devra trancher, sachant qu’Elia Viviani devra accepter de baisser son salaire en cas de prolongation de contrat. A ce jour, les équipes l’ayant approché ne lui ont pas fait de proposition intéressante supérieure, selon le quotidien sportif. En attendant la décision concernant Viviani, Cofidis a déjà fait signer un sprinteur pour la saison prochaine, en la personne de Bryan Coquard. Christophe Laporte, quant à lui, partira chez Jumbo-Visma.