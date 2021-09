Cofidis : Direction Ineos Grenadiers pour Viviani ?

Fin de l'aventure pour Elia Viviani chez Cofidis ? A en croire les informations de La Gazzetta dello Sport, ce mardi, le sprinteur italien, pensionnaire de la formation française, devrait, très prochainement, animer la rubrique des transferts et rejoindre une autre équipe pour l'année 2022 et plus précisément les Britanniques d'Ineos Grenadiers. Toujours d'après le média italien, cette arrivée serait même presque déjà conclue. Plusieurs noms d'équipes éventuelles avaient déjà circulé, pour accueillir le coureur, ces derniers jours, comme par exemple EOLO-Kometa ou bien encore Astana-Premier Tech. S'il devait finalement rejoindre Ineos Grenadiers, il retrouverait ainsi notamment Filippo Ganna. Les deux hommes ont notamment l'habitude d'évoluer sur des épreuves sur piste, ensemble. D'ailleurs, ils faisaient encore équipe cet été, et plus précisément aux Jeux d'été 2020 de Tokyo au Japon. Arrivé chez la Cofidis lors de l'année 2020, Elia Viviani n'a compté aucune victoire lors de cette année-là.

Pas de victoires d'étapes sur les Grands Tours en 2020 et en 2021

Cette année, en 2021, en revanche, c'est un peu mieux. En effet, pour le moment, le coureur italien compte cinq succès, à savoir Cholet-Pays de la Loire, les 1eres et 3emes étapes de l'Adriatica Ionica Race et les 1eres et 3emes étapes du Tour du Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine. De plus, il a également et notamment terminé 9eme de la Classic Bruges-La Panne. Pour ce qui est des Grands Tours, toujours sous les couleurs de la formation Cofidis, Elia Viviani a terminé, l'an passé, 135eme du classement général du Tour de France, mais sans pour autant parvenir à remporter la moindre étape. Même chose pour ce qui est du Tour d'Italie. L'an passé, le sprinteur a terminé 112eme du classement général et 135eme de celui de l'édition 2021. Mais là, encore sans remporter la moindre étape. Enfin, que ce soit l'an passé ou bien même cette année, Viviani n'a pas disputé la Vuelta avec l'équipe Cofidis.