Cofidis : Deux ans de contrat pour Benjamin Thomas

Le double champion de France du CLM débarque chez Cofidis. Avec @Ben__Thomas_ , ça va rouler vite, très vite ! #Cofidis2022 pic.twitter.com/v5kz4IpgSK

— Team Cofidis (@TeamCOFIDIS) August 18, 2021

Double ambition pour Thomas chez Cofidis

Après quatre saisons chez Groupama-FDJ, Benjamin Thomas a décidé de changer d’air. Auréolé d’une médaille de bronze lors des Jeux d'été de Tokyo avec Donavan Grondin sur le madison, le natif de Lavaur a confirmé son départ de l’équipe dirigée par Marc Madiot à l’issue de la saison 2021. Le champion du monde de l’omnium en 2017 et 2020, mais également du madison en 2017, va rejoindre pour les deux prochaines saisons la formation Cofidis. « Après quatre saisons au sein de l’équipe Groupama-FDJ, j’avais envie de changement. J’ai hâte de découvrir mes nouveaux coéquipiers, le staff et me lancer dans cette nouvelle aventure, a confié Benjamin Thomas dans un communiqué de sa future équipe. J’ai longtemps échangé avec Cédric Vasseur et j’ai été séduit par le projet sportif, mais aussi par les bons rapports que nous avons tissés ensemble. »S’il arrive au sein de la formation nordiste pour l’aider à progresser dans l’exercice si spécifique du contre-la-montre, dont il est le champion de France en titre, le coureur de 25 ans compte aider le groupe sprint de Bryan Coquard et Davide Cimolai mais également ses leaders. Cédric Vasseur, quant à lui, présente comme un « honneur » le fait d’accueillir un coureur de la trempe de Benjamin Thomas. « Il est un coureur avec lequel toutes les équipes rêvent de collaborer, et le voir rejoindre notre formation est une réelle satisfaction, assure le manager général de l’équipe Cofidis dans un communiqué. Nous comptons aussi sur lui pour insuffler une dynamique de performance dans l'exercice chronométré qu'il maîtrise à la perfection. Nous connaissons tous le Benjamin Thomas spécialiste des chronos, mais notre ambition est aussi de lui permettre de s’épanouir et de se découvrir de nouveaux talents sur la route. » Une association qui se veut donc gagnant-gagnant.