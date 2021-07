Cofidis : Coquard devrait remplacer Viviani

Cofidis attend une victoire sur le Tour depuis 2008

Sur le papier, c'était un très gros coup. Mais sur la route, cela s'est avéré un flop. Les deux saisons d'Elia Viviani chez Cofidis sont, pour le moment, ratées, et le sprinteur italien quittera la formation française en fin d'année. Depuis son arrivée fin 2020, l'ancien nonuple vainqueur d'étapes sur les Grands Tours n'a remporté que trois modestes courses : Cholet - Pays de la Loire, et deux étapes de l'Adriatica Ionica Race, en mars et juin 2021. Un bilan bien insuffisant pour celui sur qui Cofidis avait beaucoup misé, aussi bien en termes de salaire que de recrutement, puisque son "train" (son frère Attilio, Simone Consonni et Fabio Sabatini), était venu avec lui."Ni lui ni nous n'avons envie de poursuivre ensemble. C'est une déception car on l'avait recruté pour qu'il soit notre leader sur les sprints et le bilan est très loin de nos espérances. Je pense qu'on a fait ce qu'il fallait pour le mettre dans de bonnes conditions. Ça n'a pas marché", reconnait le président de Cofidis compétition Thierry Vittu, dans les colonnes de L'Equipe ce samedi.Pour le remplacer, la formation nordiste pense très sérieusement à Bryan Coquard selon le quotidien sportif. Même si le marché des transferts n'ouvre officiellement que le 1er août, l'affaire est en très bonne voie. "On discute avec Bryan Coquard, même si rien n'est signé, et on pense également à des coureurs comme Nizzolo ou Cimolai, reconnait le manager de l'équipe Cédric VasseurSi j'ai les moyens et si je peux convaincre Bryan, ce sera avec plaisir. Âgé de 29 ans, le "Coq", après avoir débuté sa carrière professionnelle chez Europcar/Direct Energie, évolue depuis quatre saisons chez Vital Concept/B&B Hotels, pour qui il a déjà décroché douze succès. Le Nantais, qui a des contacts avec Cofidis depuis Paris-Nice en mars dernier, pourrait grimper d'un échelon en rejoignant l'équipe de Cédric Vasseur, qui évolue en World Tour. Et c'était lui qui apportait à Cofidis sa première victoire sur le Tour de France depuis Sylvain Chavanel en 2008 ?