Cofidis : Christophe Laporte absent jusqu’en mai

Gros coup d’arrêt pour Christophe Laporte dans sa saison 2020 ! Le sprinteur de 27 ans ne retrouvera les pelotons qu’au mois de mai, en raison d’une opération du poignet droit, suite à sa chute sur la Vuelta San Juan en Argentine la semaine passée, a annoncé ce samedi son équipe Cofidis. Le Varois avait chuté dès la première étape de sa première course de la saison. Malgré sa fracture, il avait quand même pu prendre la 111eme place, mais avait été contraint de renoncer à prendre le départ le lendemain. On ne le verra donc pas sur Paris-Nice, Milan - San Remo et toutes les grandes classiques du mois d’avril. Mais son principal objectif de la saison reste le Tour de France, et il devrait revenir à temps pour être en forme sur la Grande Boucle. En son absence, Cofidis comptera sur les sprinteurs italiens Elia Viviani et Simone Consonni ou encore le Belge Kenneth Vanbilsen pour décrocher des victoires.