Cofidis : Arrivée en 2022 d'Ion Izagirre

I.Izagirre arrive pour soutenir Martin

Les frères Izagirre vont se séparer en 2022. Ensemble dans la même équipe depuis quasiment le début de leurs carrières professionnelles, le coureurs basques évolueront dans deux formations différentes la saison prochaine. Alors que Gorka devrait rejoindre cet hiver la formation Movistar tout comme son actuel coéquipier Alex Aranburu, Ion va prendre la direction de la France. En effet, le coureur de 32 ans s’est officiellement engagé pour une saison en faveur de la formation Cofidis. « Je suis particulièrement heureux de rejoindre Cofidis. Changer d’équipe, c’est toujours un sentiment particulier : on sait que tout sera nouveau, qu’il faut recréer ses automatismes, a déclaré le natif d’Ormaiztegi dans un communiqué. J’ai la chance d’avoir de bons amis chez Cofidis à l’instar de Bingen Fernandez, et des frères Herrada. C’est une équipe française mais je crois que c’est aussi une équipe espagnole ! Plus sérieusement, il s’agit d’une grande équipe, avec une histoire riche et des coureurs de renom. »Proche de Bingen Fernandez, qui a facilité son arrivée dans le Nord, le vainqueur de l’étape d’Aramon Formigal sur la Vuelta 2020 arrive avec comme principal rôle d’aider Guillaume Martin ou encore Jesus Herrada sur les Grands Tours, mais également de jouer sa carte sur d’autres épreuves. « Comme nous l’avons convenu avec Cédric Vasseur, j’aurais un double rôle dans l’équipe, a ajouté le Basque. Le premier sera d’épauler Guillaume Martin et Jésus Herrada dans les Grands Tours. Et dans le même temps, sur les courses à étape d’une semaine, je pourrais également endosser le rôle de leader. J’ai par exemple très envie de briller sur mes terres, au Tour du Pays Basque. » Cédric Vasseur ne cache pas qu’Ion Izagirre est « un renfort de très grande qualité » pour sa formation avec un coureur qui « a l’expérience du plus haut niveau et fait partie de ces rares coureurs à s’être déjà imposés sur les trois Grands Tours ». Une arrivée qui est présentée comme le symbole de la « montée en puissance » de l’équipe Cofidis « avec l’objectif de briller au plus haut niveau et sur tous les terrains ».