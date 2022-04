Classiques : Bientôt le Tour des Flandres et Paris-Roubaix à l’automne ?

Lappartient : "L'organisateur ne possède pas de date fixe sur le calendrier"

Ce serait assurément un tremblement de terre pour les puristes du cyclisme, mais la pandémie de coronavirus a démontré que tout était possible. Pourquoi le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, deux des cinq Monuments de la saison cycliste, ne se dérouleraient-ils pas à l’automne et non plus au printemps ? Le président de l’Union cycliste internationale, David Lappartient, lui-même, n’est pas contre cette idée. Alors que le « Ronde » s’est déroulé le 3 avril (remporté par Mathieu van der Poel) et que « l’Enfer du Nord » aura lieu ce dimanche, le président français de l’UCI se verrait bien les décaler. «Cela n'ouvrirait-il pas des possibilités dans le calendrier si nous organisons ces deux Monuments, peut-être les deux plus grands, à la fin de l'année », se demande le Breton pour le site néerlandais Wielerlfits.nl. Décaler ces Monuments à l'automne pourrait en effet permettre d'alléger le calendrier, qui ne manque déjà pas de grandes classiques et de courses à étapes au printemps.David Lappartient précise ensuite que ce ne sont pas les organisateurs des courses (hors Grands Tours) qui ont le pouvoir de fixer les dates : « Nous avons maintenant distribué les licences WorldTour aux organisateurs pour 2023, 2024 et 2025. Le document que les organisateurs ont reçu indique qu'ils sont assurés du statut WorldTour, mais la date à laquelle la course aura lieu est quelque chose qui est encore ouvert à la discussion. L'organisateur ne possède pas de date fixe sur le calendrier. Nous avons l'habitude de nous en tenir à certaines dates, car nous planifiions le calendrier de cette manière depuis des années." En raison de la pandémie de coronavirus, le Tour des Flandres s'était déroulé en octobre en 2020 (Paris-Roubaix avait été annulé), tout comme Paris-Roubaix en 2021, ce qui avait offert un spectacle formidable, dans la boue. On remet ça ?