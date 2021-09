Classement UCI : Pogacar reste en tête, Alaphilippe grimpe à la 4eme place

Pas de changement en tête du classement UCI. Ce mardi, comme de tradition, un nouveau classement mondial a été publié et celui-ci fait état d'un podium inchangé. En effet, le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) est toujours en tête, avec 4478 points. Deuxième, le Belge Wout van Aert (Jumbo-Visma) reste une menace, puisqu'il ne possède que 22 petites unités de retard (4 456 points). Enfin, le troisième n'est que l'autre Slovène à faire actuellement parler de lui dans le monde du cyclisme, à savoir Primoz Roglic (Jumbo-Visma), avec 3464 points. Roglic vient tout juste, et pas plus tard que ce dimanche, de remporter son troisième Tour d'Espagne consécutif, dans sa très riche carrière. Le Slovène n'a encore jamais remporté le Tour d'Italie et encore moins le Tour de France, même si, concernant la Grande Boucle, ce n'est évidemment pas faute d'avoir essayé.

Mohoric intègre le Top 10

Derrière ce trio de tête, on note quelques changements. En effet, le Français Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), deuxième de la Bretagne Classic il y a seulement quelques jours de cela, grimpe d'une petite position pour se retrouver désormais à la quatrième place, avec 2783 points. Il devance le Colombien Egan Bernal (Ineos Grenadiers), cinquième avec 2576 points. Derrière ces cinq hommes, on retrouve désormais l'Équatorien Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), sixième, le Néerlandais Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), septième, l'Allemand Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe), huitième, et le Russe Aleksandr Vlasov (Astana-Premier Tech), neuvième. A noter également que l'Espagnol Alejandro Valverde, auparavant dixième, a laissé sa place à un troisième Slovène, à savoir Matej Mohoric, qui s'installe ainsi à cette fameuse dixième place.



CYCLISME / CLASSEMENT UCI

Classement du mardi 7 septembre 2021

1- Tadej Pogacar (SLO) 4 478 points

2- Wout van Aert (BEL) 4 456

3- Primoz Roglic (SLO) 3 464

4- Julian Alaphilippe (FRA) 2 783

5- Egan Bernal (COL) 2 576

6- Richard Carapaz (EQU) 2 088

7- Mathieu van der Poel (PBS) 2 041

8- Maximilian Schachmann (ALL) 1 849

9- Aleksandr Vlasov (RUS) 1 828

10- Matej Mohoric (SLO) 1 817

...